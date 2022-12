Inconvenientes con restauración de crédito

Como un tercio de los estadounidenses, Juan Carlos Ferrer se encontró con una deuda de tarjeta de crédito en el 2020; deuda que no podía saldar. “Llamé al banco para que me bajaran el interés porque casi todo iba al interés y muy poco al principal y el banco no quiso, no había acuerdo con ellos”, dice Ferrer.

Entonces dice que escucho un anuncio de la empresa Accurate Financial Solutions que en su página dicen que creen en segundas oportunidades. Dice que fue con una deuda de 15-mil dólares, firmó un contrato en persona con ellos y le prometieron que le ayudarían. “Que de los quince-mil dólares iba a pagar 1999 dólares en efectivo y 4995 en quince pagos de 300 dólares”, dice Ferrer.

Juan Carlos Ferrer dice que dio el dinero de entrada y por quince meses hizo esos pagos, pero no veía que la deuda bajara, al contrario. “La tarjeta sigue subiendo, el balance, el banco llamándome; ya última hora el banco me puso una agencia de collections”, dice. Esa agencia de cobro de deudas le comunicó que ahora debía más de 17 mil dólares, porque el banco nunca había recibido un solo pago.

Ferrer dice que cuando llamó a Accurate Financial Solutions, le dijeron que el dinero había sido acreditado a otra deuda que tenía con el mismo banco. “Yo tenía dos tarjetas, pero una la había cerrado en el 2018 y yo hice el deal con ellos el 2020, quiere decir que esa tarjeta no tenía nada que ver en el contrato”, asegura Ferrer.

Juan Carlos Ferrer dice que le envió a Accurate Financial Solitions pruebas de que esa segunda cuenta estaba saldada desde el 2018 y le exigió que le devolvieran su dinero. “Me dijeron que sí, que me iban a devolver el dinero. de los 7000 dólares me devolvieron 2999 dólares”, cuenta Ferrer. Fue ahí que contactó a Telemundo 51 Responde pidiendo ayuda. “Ahora no tengo crédito, no tengo dinero y estoy más endeudado todavía”, nos dijo.

Cuando nos comunicamos con Accurate Financial Solutions, un abogado que los representa nos dijo que la empresa “ha reconocido un descuido de su parte con respecto a los servicios prestados al Sr. Ferrer”. Acto seguido, le emitió un reembolso total a Juan Carlos diciendo que la empresa “…ha tomado medidas continuamente para mejorar su control de calidad y asegurarse de que está brindando servicios al más alto nivel"

“Rápido me devolvieron el dinero que faltaba para atrás y todo el problema se resolvió gracias a usted y a Telemundo 51”, cuenta Ferrer.

Juan Carlos Ferrer dice que ya sabe lo que hará con los 3775 dólares adicionales que le devolvieron. “Hacer un pago un arreglo de pago con la compañía que tiene mi deuda”, aseguró.

Para evitar una situación así, expertos recomiendan tratar de llegar a un acuerdo con tu banco y revisar tu reporte de crédito con frecuencia. Puedes pedir un reporte gratis anual en cada uno de los tres buros a través de la página www.AnnualCreditReport.com

También en el sitio https://www.creditkarma.com/calculators/credit-cards/debt-repayment puedes usar una calculadora que te permite ver cuánto te tardaría saldar una deuda si fijas cuotas mensuales.