Incertidumbre tras posible desalojo de edificio

Dania Ochoa es una madre está viviendo una odisea, porque se enfrenta a la posibilidad de ser desalojada de su vivienda.

“Yo tengo una bebé chiquita y mi esposo es el único que trabaja no podemos reunir para pagar la renta y reunir para poder irnos a la vez, es un poco complicado”, dice Ochoa.

Dania Ochoa está pagando $1,250 al mes por un apartamento de un cuarto en este edificio de la avenida 15 y la calle 9 del suroeste, a pocos pasos del parque del dominó y los icónicos edificios de la Pequeña Habana que visitan turistas, sin imaginar la odisea que están pasando los residentes que viven aquí.

“No se encuentra renta estamos en una situación complicada”, dice Ochoa.

A 32 días de tener que mudarse de aquí Dania todavía no sabe a dónde se ira a vivir con su hija de un año.

Daniela Clavijo, una exresidente, dice:

“Una falta de respeto y de humanidad porque a fin de año no hay nada que podamos hacer”

Todos los residentes recibieron un aviso del dueño del edificio que tenían que salir para el 31 de diciembre.

"Yo contacté al Distrito 3. Joe Carollo no contestó, el alcalde no contestó, siento que a la comisión no le interesa”, dice Clavijo.

A finales de agosto la ciudad de Miami emitió una violación por estructura insegura pidiéndole al dueño pasar por el proceso de recertificación por la propiedad tener de 40 a 50 años, cambios hechos a la ley después de la tragedia de Surfside. A finales de octubre, el

“Aunque nuestro edificio es seguro para ser ocupado, necesita reparaciones significativas y sustanciales para ser recertificado y dichos trabajos de renovación solamente se pueden completar con el edificio vacío y sin residentes habitándolo”.

El Departamento de Construcción de la ciudad de Miami dijo:

“Nosotros no tenemos una orden de evacuar este edificio. Este edificio está en violación de una regla que requiere se hagan reparaciones. El dueño está procesando ese permiso para reparaciones estructurales y pudiera quererlo vacío para hacer el trabajo. Eso necesitaría ser confirmado por los dueños del edificio.”

“Ellos siguieron alquilándole a nuevos residentes y después se encontraban con un balde de agua fría me tengo que mudar, pero me tengo que ir”, dijo Clavijo.

Una búsqueda por internet muestra que la propiedad está a la venta por 3 millones de dólares y que la venden como está, sin hacerle arreglos.