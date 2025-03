Incendio forestal en Miami-Dade afecta miles de acres: lo que debe saber

Las cuadrillas de los bomberos se mantienen trabajando este viernes para contener el incendio forestal en el suroeste de Miami-Dade que ha cerrado de manera intermitente el camino hacia y desde los Cayos de Florida y que ya lleva cuatro días consecutivos de fuego activo.

Miles de acres están ahora quemados y el tamaño del incendio siguió creciendo a pesar de los continuos esfuerzos para apagar las llamas. Según el Servicio Forestal de Florida, el incendio, que se movía hacia el norte, ha afectado a un total de 24,000 acres y estaba contenido en un 30% hasta el jueves en la tarde, de acuerdo a los bomberos de Miami-Dade.

Se espera que el paso por la carretera US 1seguirá funcionando de manera intermitente, con períodos de cierre, debido a las labores que se ejecutan en el área.

Card Sound Road, la única otra carretera que conecta los Cayos con Florida City, ha permanecido desde el martes con interrupciones del tráfico, afectando a residentes y turistas que intentan entrar al condado Monroe. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en el tramo de las 18 Millas rumbo a los Cayos de la Florida.

Las autoridades piden a los viajeros cerca del área afectada que planifiquen con anticipación sus recorridos, ya que pueden mantenerse los cierres de carreteras intermitentes

Equipos de bomberos y unidades aéreas comenzaron a combatir el incendio poco después de la 1:00 p.m. del martes. A pesar de la magnitud del incendio, el Departamento del Alguacil de los Cayos de Florida asegura que no hay estructuras en riesgo ni reportes de heridos. Para combatir el fuego, jueves se desplegaron cinco helicópteros y una aeronave de gran tamaño para arrojar agua sobre las llamas. Se espera que la operación se mantenga.

En cada aeronave van dos pilotos y dos tripulantes entrenados y capacitados para volar con escasa visibilidad. Desde la altura van abastecidos con agua, que recogen en cubetas de lagos o canales cercanos, para surcar las densas columnas de humo, y vertirlas en un intento por sofocar las llamas.

Los bomberos siguen trabajando para contener el incendio mientras las condiciones climáticas pueden jugar un papel clave en su avance.

Alberto Camacho, piloto de los bomberos de Miami-Dade, explica que “al frente del helicóptero tenemos un botón que podemos aplicar y eso suelta el agua y así se pelea el fuego estamos hablando cada 1 o 2 minutos”.

Hasta el momento y gracias al viento, el humo de estos incendios forestales no había afectado a zonas pobladas, algo que podría cambiar este jueves. Los residentes de la zona de Naranja, Homestead y Florida City podrían empezar a sentir los efectos del humo.

"Los cambios en el viento pueden llevar humo a áreas residenciales, afectando la calidad del aire. Limite la exposición al aire libre, especialmente si tiene afecciones respiratorias. Recircule el aire acondicionado en su hogar y vehículo, y mantenga puertas y ventanas cerradas", dijeron los bomberos de Miami-Dade.

Los bomberos ofrecen algunos consejos especialmente para personas con problemas respiratorios y para quienes no saben que hacer tras quedar varados justo a la entrada de Los Cayos. “Manténganse alejado del humo, cierre las puertas y las ventanas y ponga el aire acondicionado en modo de recirculación”, aconseja Erika Benítez, del departamento de bomberos de Miami-Dade.

FIRE WEATHER WATCH in effect for tomorrow, Friday 21st, for Palm Beach, Broward, & Miami-Dade Co. due to low relative humidity, with northerly winds 10-15 mph, & existing drought conditions. There are elevated fire weather concerns and outdoor burning is NOT recommended. pic.twitter.com/T0HkjEGxTQ