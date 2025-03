Incendio forestal en el sur de Florida está bajo control

Tras más de una semana de actividad, las autoridades anunciaron este domingo que el incendio forestal que afectó el suroeste de Miami-Dade por varios días está bajo control, dijeron autoridades del departamento de bomberos de condado.

The #344Fire is now #UnderControl . This was truly a team effort, by #MDFR , @MiamiDadeEM , @FLForestService , @MiamiDade_SO and other partner agencies who worked together to protect our community. pic.twitter.com/1lMPDa7ObN

Llamado oficialmente como el Incendio 344 comenzó el 13 de marzo y alcanzó una extensión de más de 26,719 acres.

En X, antes conocido como Twitter, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, elogió a todas las agencias que trabajaron para contener el incendio.

Great news! Congratulations to our heroic first responders for getting the South Dade brush fires under control and protecting our community. We are grateful for @MiamiDadeFire @MiamiDadeEM @FLForestService @MiamiDade_SO and all our dedicated partners. https://t.co/1UC96oaGGD