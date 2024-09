Incendio en una casa móvil de Fort Pierce deja tres muertos

Autoridades encontraron a tres personas muertas dentro de una vivienda que amaneció envuelta en llamas este miércoles en Fort Pierce, en el condado St Lucie.

Según el departamento de bomberos, a las 2:33 a.m. unidades de los bomberos de St. Lucie acudieron a la cuadra 4000 en North US1, tras reportes de un incendio.

Al llegar encontraron la casa móvil con el 60% de su estructura en llamas, según los bomberos. Informaron que tres ocupantes lograron salir y otros tres fueron encontrados muertos en el interior de la vivienda.

La causa del siniestro está bajo investigación.

