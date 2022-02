Incendio en una casa de Coral Gables deja una anciana en condición delicada

Una anciana tuvo que ser trasladada en estado crítico al Centro de Trauma del Hospital Jackson Memorial este sábado luego de ser rescatada de un incendio en su propia residencia.

A sofocar el fuego ocurrido en la calle 810 y la avenida Paradiso, cerca de la Universidad de Miami, acudieron varias unidades de bomberos de la ciudad de Coral Gables.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

De acuerdo a la información inicial proporcionada por la Policía de esa ciudad, recibieron una alerta de incendio en una casa, y de inmediato varias unidades se movilizaron en un tiempo breve para sofocar las llamas.

Tras apagar el incendio varios oficiales entraron a la casa y encontraron a la anciana dentro.

Según algunos vecinos el incendio supuestamente ocurrió entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, cuando algunos de ellos se despertaron al escuchar las sirenas de los bomberos.

Los vecinos dijeron que la señora tiene unos 80 años y que hace algún tiempo no la veían salir de la casa. La vecina de al lado de la propiedad afectada dijo que anoche no escuchó nada, ni sintió el olor a humo, no fue hasta esta mañana que se percataron de lo sucedido.

“Esta mañana mi marido temprano fue el que vio la policía y olió el humo y preguntó que pasó (fue entonces) que le dijeron lo que había pasado pero desde adentro de nuestra casa (no se veía) absolutamente nada”, aseveró Natalia Arias, vecina de la anciana afectada.