Incendio en parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater genera reclamos de negligencia

Un incendio en un parque de casas móviles en Sweetwater que tiene una orden desalojo para el próximo mes de mayo, está provocando una nueva controversia entre el propietario y las familias que deben mudarse.

Los residentes dicen que la negligencia es la responsable del incendio que quemó un remolque vacío en el parque de casas móviles Li'l Abner el domingo.

Ahora, un abogado que representa a 250 familias dice que buscará la ayuda de un juez en este caso.

En ese parque de casas móviles más de 900 residentes recibieron avisos de desalojo en noviembre pasado, cuando se enteraron de que tendrían hasta el 19 de mayo para mudarse.

El propietario del parque, CREI Holdings, planea construir viviendas nuevas en el sitio y ha ofrecido a los residentes algunos incentivos para mudarse antes de la fecha límite.

Algunos residentes dicen que el abandono de la propiedad pudo haber sido el responsable de las llamas.

"Aquí no hay mantenimiento. Como puedes ver, hay basura en las calles. Hay lugares abandonados. Los lugares no están asegurados", dijo el abogado David Winker. "No sabemos qué ha pasado, obviamente lo sabremos por el departamento de bomberos, pero sospechamos que fueron ocupantes ilegales adentro".

Winker dijo que presentaría una moción el lunes para pedirle a un juez un alivio en los cheques de alquiler para los residentes.

NBC6, canal hermano de Telemundo 51, se puso en contacto con la empresa de gestión que representa a CREI Holdings, pero hasta ahora no han respondido sobre el incendio.