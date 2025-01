Incendio deja tres perros muertos en Davie, dos personas se salvaron

Un incendio en una casa móvil en Davie dejó el viernes un saldo de tres perros muertos, aunque las dos personas que residían en el inmueble lograron salir a tiempo.

Beverly Murphy, una mujer que salió de la casa, dijo que el ladrido de uno de sus perros la despertó y que eso salvó su vida mientras el fuego destruía su vivienda.

De acuerdo con los bomberos, Murphy fue transportada después al hospital para ser revisada pero los tres perros fueron encontrados muertos.

El fuego estalló en un parque de casas móviles en el área de la cuadra 1300 de la calle 8 del suroeste.

Las imágenes de Telemundo 51 mostraban grandes llamas y el humo mientras varias unidades de bomberos combatían el incendio.

"Yo estaba dormida pero el humo me despertó, aunque el perro me despertó primero. Luego oí unos crujidos pero no podía determinar qué era ese ruido", dijo Murphy.

La mujer indicó que se levantó y fue a la cocina y la encontró envuelta en llamas por lo que salió de la casa junto con su hijo.