Incendio consume una estructura en parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater

Las llamas consumieron parte de un trailer en un parque de casas móviles en Sweetwater, donde unos 200 residentes permanecen pese a una orden de desalojo que venció el pasado 19 de mayo.

El incendio se desató antes de la medianoche del martes en el parque de casas móviles Li'l Abner. Allí es donde más de 900 residentes recibieron por primera vez avisos de desalojo en noviembre pasado, sabiendo que tendrían hasta el 19 de mayo para mudarse.

Los bomberos se movilizaron hasta el lugar y controlaron las llamas, tal como pudieron captar imágenes de Telemundo 51. No hay reportes de heridos.

No está claro si alguien todavía vivía en el remolque, pero se han conocido de otros episodios donde se han producido pequeños incendios en estructuras vacías.

Si bien los propietarios del parque ya han comenzado las demoliciones de casas móviles desocupadas, unos 200 residentes se han quedado e insisten en que no se irán a ninguna parte.

Esas familias continúan en sus hogares mientras la demolición avanza y la excavadora terminaba se destruir varias casas.

Recordemos que en noviembre del 2024, cerca de 900 propietarios que vivían en el vecindario fueron avisados de que el parque iba a cerrar permanentemente debido a que la empresa desarrolladora Crei Holdings estaría construyendo viviendas asequibles subsidiadas por el gobierno.

Sin embargo, aproximadamente 200 residentes decidieron quedarse en sus hogares con sus familias pese a que las demoliciones han avanzado agresivamente en las últimas semanas. Muchos han presentado una demanda colectiva con un abogado que dijo está luchando en contra de la orden de desalojo que considera ilegal por varias razones incluyendo que no les avisaron con suficiente tiempo.

También argumenta que la ley de Florida prohíbe un aumento de alquiler 90 días antes del aviso, pero el alquiler se incrementó dentro de ese plazo. La demanda acusa a la ciudad y el condado de no seguir el procedimiento adecuado al no realizar estudios para garantizar que haya algún lugar al que los residentes se pudieran mudar.

Hasta el momento, 190 propietarios de casas móviles se han sumado a la demanda, que solicita que los desalojos sean declarados ilegales. La demanda alega que el propietario no cumplió con la ley al notificar primero a la asociación de propietarios y el derecho de primera opción.

Decenas de personas han salido con pancartas y megáfono en mano para manifestarse y pedir justicia, al tiempo que aseguran que seguirán en esta batalla hasta el final.

Danyer Leiva, uno de los propietarios afectados, dice que “hay que seguir aquí en la pelea. El lo que ha hecho es meter miedo para que la mayoría de las personas se vayan. Hasta el momento nosotros pagamos la renta. Yo compré hace dos años en 110 mil y nos dijeron que no había venta. Yo quisiera mañana mismo, lo que me hace falta es que me den un precio justo para irme”.

Danyer está pidiendo por lo menos 70.000 dólares para desalojar y dice que como al resto solo le están ofreciendo 14.000 que simplemente no les alcanza para nada.

Joan Puey, residente del parque y quien ha permanecido en su casa, dijo que continúa pagando las obligaciones a los propietarios del parque a través de abogados.

"Hay una demanda y sí, el terreno es de él, y sabemos que tenemos que salir de aquí. Pero él hizo cosas que no tenía que hacer, aparte lo hizo de noviembre para que nos vayamos en enero y un montón de gente aquí perdió sus trailers y perdieron su dinero. Por eso se hizo una demanda y hay un caso y él lo sabe", dijo Puey.

En cuanto al plazo que venció este 19 de mayo: "Se vence el plazo para él, pero hay un juicio y la que manda es la jueza. Él puede tener 100,000 millones de dólares, pero hasta que la jueza no nos saque de aquí y no le dé el favor a él, lo gane él, nosotros no nos vamos".