Impostores se hacen pasar por abogados de inmigración, clonando voces con inteligencia artificial

Algunos famosos han reportado haber sido víctimas de estafadores e impostores que clonan su imagen o usan inteligencia artificial para hacerse pasar por ellos, y ahora esa misma tecnología parece estarse utilizando para hacerse pasar por abogados de inmigración.

Cecilia Peréz se refiere a lo que dice parecía ser el perfil de Instagram de la abogada en inmigración Alma Rosa Nieto, a quien dice lleva años siguiendo y de donde le llegó un mensaje, supuestamente de la misma abogada.

“Ay, qué emoción. La abogada me contestó”, recuerda Peréz, entonces me dice: “Dígame, ¿en qué puedo ayudar?”

Peréz confió en que intercambiaba mensajes con la abogada, aunque confirma que nunca habló con ella por teléfono ni por teleconferencia, solo a través de notas por escrito, donde le pidieron varias cosas.

“Mi pasaporte. Y después, ya me contactó y me dijo que le envíe, que tengo que hacer el pago a un e-mail, ese e-mail tenía la foto, tenía el sello, es como el sello, el sello de migración”, relata.

Cecilia asegura que mandó dos pagos por Zelle, uno de mil dólares, y otro de 1,500, todos a un correo electrónico de gmail que supuestamente era de la asistente de la abogada.

“Me meto a la página otra vez, a ver así mismo, y ya no estaba, ya no estaba el logotipo, todo lo de la abogada. Ahí sí, yo dije: ‘me robaron, me robaron, me robaron, me robaron’”, relata.

Fue entonces que, por primera vez, dice, buscó el teléfono de la oficina de la abogada Nieto, y llamó. “Ahí sí me contestó una secretaria, me dieron hasta una cita con la abogada, hablé, via zoom con ella".

Desafortunadamente le confirmaron que había sido estafada y que la abogada Nieto nunca cobra por sus servicios a través de zelle.

Pero Cecilia no es la única que ha caído en esta estafa. La abogada Nieto dice que autoridades de varios estados la han contactado para cuestionarla tras recibir quejas de personas que creyeron estar enviándole pagos también.

Le han mostrado contratos falsificados con su nombre, una identificación fraudulenta y hasta documentos falsos usando el sello de inmigración que han usado los estafadores para hacerse pasar por ella y peor aún, estafadores clonaron la voz de la abogada para crear mensajes de voz que parecen ser de ella, usando la inteligencia artificial.

Alma Rosa Nieto cuenta: “Se me cayó el corazón al suelo porque obvio yo me identifiqué, dije: ‘esa suena como yo’”.

Lo mismo le sucedió a la abogada de inmigración Kathia Quirós. "Una persona que dijo que había conversado conmigo y tenía la grabación de la conversación. Y alguien había clonado mi voz y había conversado con esta señora".

Las abogadas denunciaron los fraudes al FBI. Para asegurarte de estar lidiando con un abogado de inmigración legítimo, no los contactes a través de las redes. Llama directamente a sus oficinas y concreta una cita y jamás envíes pagos sin haber hablado directamente con el abogado.