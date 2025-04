Imponen cadena perpetua para hombre acusado de apuñalar mortalmente a dos mujeres en Edgewater

Un hombre pasará el resto de su vida en prisión luego de ser condenado por asesinar a su novia y a la prima de esta. El doble apuñalamiento fatal ocurrió dentro de un apartamento lujoso en Edgewater.

“Oro todos los días para poder perdonarte. Pero espero que te pudras en el infierno”, fueron las palabras de una madre al ver frente a frente a Franklyn Williams. El hombre encontrado culpable de asesinar a Gabrella Griffith y Sophia Simpson adentro de su apartamento en Paraiso Bay.

“Quedó casi decapitada”, dijo la madre. Ya que -según la policía- Williams apuñaló como 10 veces a Griffith y a su prima Simpson, con quien compartía residencia, más de 50 veces.

“Estaba sentado en la cama y ella vino, me apuñaló, levanté mis manos y me corté”, dijo Franklyn en un intento de convencer al jurado que él las mató en defensa propia, pero el jurado no le creyó.

“No hay nada que lo redima y el único castigo apropiado es cadena perpetua, así que esa es la sentencia que voy a imponer”, dijo el juez Miguel M de la O, quien dictaminó la sentencia para el asesino de esta doble tragedia.

Algunos de los familiares de las víctimas perdonaron a Williams pero muchos dijeron que no es fácil. Ahora el hombre pasará el resto de su vida en la prisión estatal.