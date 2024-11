Impacto del Huracán Rafael en Cuba y el esfuerzo de ayuda desde el sur de la Florida

A medida que llegan más imágenes de la devastación dejada por el huracán Rafael en Cuba, se han movilizado esfuerzos en el sur de la Florida para reunir recursos y brindar ayuda a las áreas más afectadas. En un almacén en Medley, voluntarios están listos para recibir donaciones, desde alimentos y medicinas hasta colchones, para aliviar la situación de aquellos que lo han perdido todo en la isla.

En medio de los esfuerzos de recuperación, el régimen cubano ha enviado un mensaje de resistencia. "Estamos de pie combatiendo", declararon las autoridades en un intento por contrarrestar las críticas externas sobre el colapso de la infraestructura en el país. Sin embargo, las imágenes y testimonios de quienes viven en las zonas afectadas presentan una realidad desgarradora.

Lázaro García, un trabajador rural en Batabanó, al sur de La Habana, comentó: “Al menos no hubo pérdidas de vidas humanas”, mientras observaba los restos de su comunidad. Otro residente, Alberto Zantini, explicó que, a pesar de la gravedad de la situación, no recibieron advertencias ni apoyo para evacuar sus hogares antes de la llegada del huracán. “Por aquí no ha pasado nadie”, afirmó Zantini.

Las zonas de Artemisa, La Habana y Mayabeque han sido las más afectadas, con calles completamente inundadas, casas derrumbadas y cultivos destruidos. La fuerza del huracán Rafael, que llegó a ser categoría tres, dejó en la capital cubana al menos 461 edificios en ruinas, además de 495 postes eléctricos derribados, agravando aún más la situación.

Dayersis Pérez, otra residente local, compartió su experiencia: “Nunca habíamos pasado un ciclón dentro de una vivienda, pero lo importante es que estamos vivos”. Sus palabras reflejan el espíritu de resiliencia, aunque la crisis que ha dejado el huracán representa un nuevo golpe para una población ya agotada.

La desesperación ante las nuevas dificultades quedó evidente en el testimonio de Rosa Martínez, quien describe la situación tras el paso de Rafael como “una crisis fuerte”. “Si antes pasábamos trabajo, ahora vamos a pasar más trabajo… duro, duro, duro”, expresó Martínez.

En el sur de la Florida, organizaciones y voluntarios han respondido a la emergencia, coordinando esfuerzos para enviar ayuda a Cuba desde el almacén en Medley. Yameibis Perera, una voluntaria en el lugar, señaló que se necesitan donaciones de todo tipo, incluyendo alimentos enlatados, medicinas, ropa y, especialmente, colchones. “Las personas han perdido todo”, declaró Perera.

Quienes deseen ayudar pueden acercarse al almacén ubicado en el 7700 NW 73 Ct, Medley, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., donde se están recolectando alimentos, medicinas, ropa y productos de higiene. Además, es posible hacer donaciones monetarias a través de la plataforma cc-agape.com, que también sirve como punto de referencia para aquellos interesados en apoyar la causa.

La ayuda será distribuida en Cuba a través de las iglesias locales, según explicó Adrián Caballero, pastor y capellán que participa en la organización del esfuerzo humanitario. “Que llegue al medio de las iglesias, que las distribuyan a la gente necesitada”, enfatizó Caballero.