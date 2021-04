Impacto de las mascarillas desechables en el mar

El uso de mascarillas y guantes desechables ha sido necesario durante la pandemia para protegernos del contagio, sin embargo, ha provocado un incremento en la basura que se encuentra en nuestras playas y que eventualmente llega al mar.

"La gente ha comenzado ir a la playa, la gente ha comenzado a salir, usan mascarillas, las desechables. Llega el viento, se vuelan y no las recogen, terminan en el océano y los animales piensan que es comida y se las comen", afirmó Tanja Morariu, vicepresidenta de Mercadotecnia de Surfrider Foundation Miami.

Todo lo que se tire al suelo eventualmente es arrastrado por las aguas de lluvia hacia las alcantarillas, luego pasa por los canales hasta llegar al océano.

Lo más preocupante es que, de acuerdo con la organización protectora del medio ambiente Oceans Asia, se prevé que más de 1,500 millones de mascarillas con un peso total de 6,500 toneladas terminen en los océanos este año, lo que equivaldría al peso promedio de 40 casas.

Según Morariu, estos objetos de protección son un arma de doble filo para los ecosistemas marinos y también para los seres humanos.

"El plástico solamente se degenera, o sea, lo que significa eso es que siempre hay, se pone más chiquito, más chiquito, más chiquito y termina como micro plástico, y este micro plástico termina en el estómago de los animales. ¿Y quienes comen los animales del océano? Nosotros, obviamente".

Un reciente estudio de la Universidad del Sur de Dinamarca estima que cerca de 129,000 millones de mascarillas de plástico se desechan mensualmente alrededor del planeta por lo que Surfrider Miami aboga por el uso de herramientas desechables y crear conciencia pública de las graves consecuencias que representa el desechar plástico indebidamente.

"Es súper importante para nosotros no usar plástico desechable, no es necesario. Si quieres usar una mascarilla, usa una mascarilla que la puedes volver a usar y no tienes que usar una que es desechable. Si tienes que usar guantes, usa guantes que puedas lavar", señaló Morariu.

Para monitorear la calidad del agua en nuestras playas, la Surfrider Foundation ha creado una red que actualiza y publica semanalmente de manera gratuita reportes sobre la calidad del agua del mar para los bañistas en Broward y Miami-Dade, que puedes consultar en esta página.

Además, promueven programas de limpieza como el “Bay to Beach Cleanup Race”, que tendrá lugar este sábado 24 de abril. Para información adicional sobre cómo participar en esta competencia visita esta página.