Imágenes exclusivas del momento en que balean un hombre en una calle de Miami

El cargo principal contra Ghislain Martínez es asesinato en segundo grado con un arma mortal, la víctima en el caso, Barbaro Rafael Urrutia fue baleado mortalmente el pasado 14 de mayo en las inmediaciones de un dealer de autos ubicado en la calle Flagler y la 47 court de Miami.

Un video de seguridad y un testimonio esclarecen algo los hechos. En las imágenes se muestra como en el vehículo SUV de color oscuro se encuentra el acusado, mientras del camión blanco se baja la víctima

Todo sucede a las 11:19 de la manana cuando la víctima toma un bate y se aproxima al sospechoso. Luego de un breve intercambio de palabras Ghislain dispara contra Bárbaro. El hombre se aleja tocándose el área de la clavícula visiblemente herido y cae al suelo antes de poder subrise al camión.

Todo sucedió en 21 segundos, pero segun cuenta Augusto Sánchez, el propietario del dealer de autos donde Martínez trabajaba lavando autos y frente al cual ocurrieron los hechos.

"El muchacho estaba al lado del dealer, el parqueó su carro al lado del mío”, dice refiriéndose al sospechoso, “y de pronto vino el señor en un van, fue a su carro, discutieron y el señor volvió al van, cogió un bate con pinchos y fue a darle en la cabeza”.

Fue ese el momento en el que Martínez disparó. Sánchez asegura que dos días antes, Martínez había recibido amenazas.

“El estaba trabajando aquí con el niño de al lado y el senor vino y le dijo ya se donde puedo venir a matarte. No me dijo cuál era el problema pero me dijo que iba a comprar un arma legal porque tenía miedo por su vida y aplicó para un arma”, explica Sánchez.