Identifican a todos los involucrados en tiroteo mortal por disputa familiar en Miami-Dade

La policía identificó este viernes a todos los involucrados en el tiroteo que dejó una víctima mortal y dos personas heridas este jueves en la tarde en un concesionario de autos localizado en el suroeste de Miami-Dade, cerca del Tropical Park.

La víctima mortal fue identificada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) como Eduardo Rivero, de 34 años, tal como había informado a Telemundo 51 uno de sus familiares. La segunda persona herida, que se encuentra hospitalizada, es Armando Yadro Alea, de 35 años.

El sospechoso, quien se encuentra herido en condición crítica es Roberto Leyva, de 49 años, hermano de Rivero.

El tiroteo ocurrió en el local ubicado en el área de la 73 avenida y la 45 calle en el suroeste, cerca de Tropical Park, donde funciona el concesionario Priced Right Motors, del cual Rivero era el presidente.

Los heridos fueron trasladados al HCA Florida Kendall Hospital, donde permanecen hospitalizados.

El jueves un hombre, con la voz quebrada, se acercó a la prensa para decir lo que la policía confirmó este viernes: Eduardo Rivero, fue el hombre fallecido.

Según informó la alguacil del condado Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, se trató de un conflicto por "problemas familiares" existentes desde hace mucho tiempo y como resultado dos medios hermanos terminaron envueltos en este tiroteo.

El incidente fue producto de una disputa familiar de hace tiempo. El atacante, quien se encuentra en condición crítica, habría disparado contra los dos, provocando la muerte de su medio hermano. En la escena, se recuperaron un rifle largo y una pistola, dijeron las autoridades.

La policía insiste en que se trató de un caso doméstico y no de un ataque al azar. Mientras tanto, una familia en Miami-Dade llora la pérdida de uno de sus miembros.

La familia envuelta en este trágico suceso no ha ofrecido una declaración oficial por el momento.

PÁNICO EN LA ZONA

"Empecé a escuchar los tiros, solo escuchaba papapa que no sabia me hacer me salgo o me quedo en el carro no sabia si estoy mas a salvo a dentro o salgo", señaló Lidia Amoretti, testigo del tiroteo.

El tiroteo provocó pánico, caos y una gran movilización de las autoridades que recuperaron en la escena un rifle largo y una pistola.

"Los agentes respondieron y se enfrentaron con el sujeto y hubo un intercambio de disparos".

Frente a ese concesionario de autos está la academia de animadoras “Ídol Cheer”, donde quedaron atrapadas muchas niñas y sus padres en medio del terror de las balas. "Habían 20 niñas, nos pusimos contra una esquina afuera de la puerta, se empezaron a oír como tres grupos de tiroteos, se oyeron varios, paró, hubo una pausa, ellas se calmaron un poco y volvió a empezar", describió Karen Báez.

"Es un momento que sientes que no es real, todo se congela y no sabes cómo actuar, escuchaba los gritos de terror de mi hija", agregó Baez.

Tras un amplio operativo policial que incluyó el cierre de calles y avenidas los oficiales pudieron evacuar a las personas de manera segura.