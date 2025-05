Identifican a hombre baleado por policía en el Bayfront Park de Miami

Dos personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este domingo en la tarde en el Bayfront Park del Downtown de Miami donde se desarrollaba un festival de música, según confirmaron las autoridades.

Según el subjefe del departamento de policía de Miami, Armando Aguilar, un oficial dirigía el tránsito para el concierto en la calle 2 y Biscayne Blvd, cuando un vehículo hizo contacto con el oficial y este disparó contra el auto.

No está claro si hubo un intercambio de disparos, pero una persona que estaba en el auto resultó herida y un oficial también. Ambos fueron trasladados al Hospital Jackson Memorial. El agente de la policía no sufrió heridas serias.

Sherylann Clarke, hermana del joven baleado, dijo: "Estábamos camino al evento, yo estaba dentro del carro con él, estábamos buscando parqueo, el oficial nos dijo que nos fuéramos con las manos y se puso frente al carro de mi hermano y le disparó".

La persona herida fue sometida a cirugía y está en estado grave pero estable y ha sido identificado por sus familiares como Menelek Clarke.

"De vez en cuando ocurren eventos como este que nos recuerdan a todos de los peligros que nuestros oficiales enfrentan", dijo el subjefe del departamento de policía de Miami, Armando Aguilar.

"No, él nunca golpeó con el carro al oficial, nos estábamos moviendo alrededor del oficial, fue un momento aterrador, estaba en el asiento de atrás y fue terrible no sabía dónde le habían disparado, mucha gente estaba alrededor de él, yo le preguntaba al policía si habían llamado a la ambulancia ", recuenta Clarke, la hermana del joven baleado.

"El está ya estable le han removido el tubo de respiración y ya está hablando, le dijo a mi mamá que sintió que se iba a morir. Yo estoy aún muy traumatizada, creo que le dispararon erróneamente varias veces y en el vehículo no habían armas, no hubo intercambio de disparos la única arma que se disparó fue la del oficial", asegura Sherylann Clarke, hermana del joven baleado.

El tiroteo ocurrió mientras en el Bayfront Park se celebraba el Best of the Best, considerado el festival de música caribeña más grande de Norteamérica y que en esta edición estaría reuniendo a unas 12 mil participantes.