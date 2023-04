Identifican a gemelos que murieron ahogados en un lago de Miami-Dade

Conmoción, luto y tristeza al noroeste del condado Miami-Dade con la muerte de unos hermanos gemelos ahogados en un lago, luego de que uno de ellos se tirara al agua intentando salvar al otro, pero ninguno de los dos sabía nadar y comenzaron a ahogarse.

Hablando en creole, Modeline Sereste repetía que estaba "muerta en vida" tras la trágica muerte de sus gemelos Andrew y Alex Paul quienes habían cumplido 13 años en marzo y se ahogaron en un lago que se encuentra dentro del parque Arthur Woodward al noroeste del condado Miami-Dade.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Uno quería ser policía, el otro quería ser bombero, tenían un espíritu de entrega y alegre, querían ayudar”.

Germaine Pier, una persona allegada a la familia cuenta que la mamá “no puede hablar está en shock no puede creer que los niños no están”. Está “muy devastada, muy triste porque la mamá no estaba lista, fue a trabajar y por la tarde sus hijos no están”.

Algo que asevera Adlene D'Haiti, otra persona cercana a la familia, quien asegura: “puedo decirles que especialmente la mamá tiene un dolor que no puedo describirles, ahora no puede ni hablar está llorando todo el día y la noche, está devastada.

De acuerdo a las autoridades uno de los niños cayó al agua primero y luego su hermano se lanzó para tratar de salvarle la vida. Ambos menores fueron transportados al hospital, donde murieron dejando gran conmoción y preocupación en la comunidad de Pinewood.

La mamá ahora está pensando en los sueños de los niños, lo que los niños querían para ella, querían crecer rápido para trabajar y ayudar a la mamá.

“Quiero pedirle a las autoridades que por favor si me pueden escuchar, vengan y pongan una cerca en el lago que sea algo seguro para nuestros niños. No quiero ver más víctimas”.

Ante esta tragedia ahora los vecinos de la comunidad están haciendo un importante pedido a las autoridades para evitar más víctimas.

“Cuando los niños quieren divertirse tenemos que tomar acción, hacer una cerca para la seguridad de los niños, para que no pase más lo qué pasó el viernes”, dijeron vecinos de la zona.

"Se suponía que ella los tuviera ahora. Nada puede cambiar, pero desafortunadamente ellos no están aquí", dijo Adlene D'Haiti.

Unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade llegaron al parque en la calle 99 del noroeste, tras recibir una llamada de que dos personas estaban en el agua.

Ambos menores fueron rescatados por un equipo de buzos y los paramédicos les administraron resucitación cardiopulmonar antes de transportarlos a un hospital.

Uno de los gemelos fue declarado muerto al llegar al hospital y el otro fue internado en condición grave, pero posteriormente murió también.

El Departamento de Niños y Familias de Florida reportó 93 ahogamientos de menores de edad en el 2022. Este año ya se han registrado 22 en el estado.

"Quisiera que todos trataran de que sus niños aprendan a nadar", dijo D'Haiti, quien habló a nombre de los padres de los adolescentes.