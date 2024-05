Hospital Jackson hace historia al operar a un bebé dentro del vientre de su madre

MIAMI, Florida - El Hospital Jackson en Miami ha vuelto a hacer historia, esta vez con una inusual cirugía intrauterina realizada por primera vez en la Florida. Operaron a un bebé aún en el vientre de su madre de una malformación de los vasos sanguíneos en el cerebro, y los médicos de la Universidad de Miami tuvieron que tomar una decisión crucial.

La cirugía era necesaria para salvar la vida del pequeño Lucas, quien nació hace cinco semanas y, como se puede ver hoy, está perfecto.

La madre, Lainey Ramos Arango, relató: “El mundo se me vino abajo, porque eran unos pronósticos muy malos”. Fue difícil para ella tomar la decisión de operar a su hijo cuando aún no había nacido. “Mi primer bebé, un embarazo a término, no tenía solución, tenía que tenerlo, fue muy duro”, comentó Lainey.

Con 32 semanas de embarazo, Lucas, aún en el vientre, fue diagnosticado con una anomalía poco común de los vasos sanguíneos del cerebro que puede provocar insuficiencia cardíaca. El Dr. Rodrigo Ruano explicó: “Lucas tenía un problema que es la aneurisma de la vena de Galeno. Esto puede causar problemas del corazón, puede fallar y Lucas podría morir”.

Los médicos del Hospital de Niños Holtz del sistema de salud Jackson le recomendaron una embolización intrauterina, la primera registrada en el estado de Florida. Lainey admitió: “Son muy poquitos los casos, me daba miedo”, pero entendió que era lo mejor para su bebé que nació por cesárea.

Hoy, los médicos que operaron a Lucas explicaron cómo realizaron la cirugía. El Dr. Rodrigo Ruano detalló: “Podemos poner una pequeña aguja dentro de la cabecita de Lucas, directamente en el vaso normal, protegiendo el cerebro”. El Dr. Robert Starke añadió: “Normalmente, esto es algo que tratamos después que nace el bebé, pero cuando el bebé está en el vientre, podemos revertir los problemas del corazón y de los pulmones, y así le da tiempo al cerebro para desarrollarse”.

El procedimiento se llevó a cabo en un quirófano diseñado específicamente para cirugías intrauterinas en el departamento de neonatología del hospital. Este tipo de procedimiento se ha registrado unas cinco veces en el mundo. La operación de Lucas Hormachea se realizó en Miami y es la segunda del Dr. Rodrigo Ruano, quien comprobó que el aneurisma había reducido en más del 60% semanas después de la cirugía.

Lucas regresará al hospital para unos exámenes médicos de rutina, pero la operación se considera un éxito y tanto su mamá como los médicos esperan que tenga una vida normal.