Hombre acusado de intentar secuestrar a una niña de 13 años permanecerá tras las rejas

MIAMI, Florida - Un hombre de 43 años acusado de intentar secuestrar a una niña de 13 años justo afuera de su casa en Homestead permanecerá tras las rejas a la espera de juicio.

Un juez de Miami-Dade tomó esta decisión el miércoles durante una audiencia de prisión preventiva para Michael Luprecio, quien fue arrestado el 8 de marzo y enfrenta cargos de agresión e intento de secuestro.

Según informes policiales, la víctima estaba paseando a su perro frente a su casa a lo largo de Southwest 4th Street cuando un Chevrolet Tahoe gris oscuro se detuvo en su entrada. El conductor salió del vehículo, abrió el capó y comenzó a mirar debajo del mismo.

Cuando la víctima pasó junto al vehículo para regresar a su casa, el hombre se abalanzó sobre ella y la agarró, intentando acercarla a su vehículo, según declaraciones policiales.

"De repente trató de agarrarme muy fuerte", dijo Candice Ramírez, la víctima.

Luprecio volvió al vehículo y se fue después de que Ramírez corriera de regreso a su casa para llamar al 911. Ramírez afirmó que estaba tan nerviosa que le costó decírselo a su madre. "Estaba tartamudeando", dijo. "No podía decirle nada porque tenía mucho miedo".

Michael Luprecio.

La policía de Homestead pudo localizar la Tahoe 2011 de Luprecio y lo vio subir al vehículo antes de realizar una parada de tráfico a lo largo de Northwest 8th Street.

Luprecio les dijo a los oficiales que se detuvo en el camino de entrada de la casa de la víctima para verificar un ruido proveniente de su motor y afirmó que el adolescente simplemente se sobresaltó cuando cerró agresivamente el capó del vehículo. Fue arrestado y llevado al Departamento de Policía de Homestead, antes de ser transportado a TGK.

"Después de que eso pasó, no pude pensar en nada", dijo Ramírez. "No podía dormir. No podía comer. No tenía hambre y ya ni siquiera tenía motivación para ir a la escuela".