Hombre teme por su vida tras presunto robo y secuestro

Emilio Pérez dice que ha vivido una pesadilla desde el 30 de junio cuando ocurrió el presunto robo a mano armada en su casa. La policia dice que hay un reporte y están investigando en busca del presunto agresor, que según Emilio era un conocido.

“Lo he vivido como una pesadilla muy temerosa, porque póngase usted en mi luga,r una persona viviendo amenazada de muerte y que todavía esa persona está prófuga en la calle”, dice Pérez.

Se refiere al presunto violento asalto armado que sufrió el pasado 30 de junio, luego de encontrarse a un conocido en una gasolinera cerca de su apartamento ubicado al suroeste de Miami Dade

“Yo fui a la gasolinera antes de las 10 de la mañana y se apareció una persona que hace tiempo no veía, intercambiamos palabras, me siguió hasta mi casa, me tocó la puerta, le abrí la puerta”.

Luego Pérez dice que el hombre se fue, sin embargo volvió a las tres horas a ofrecerle drogas.

“Yo le dije que no hacía droga, en ese momento venía con un primo, me doy cuenta que algo malo pasaba”.

Y en ese momento, nos relata, empezó a vivir los minutos más angustiosos de su vida.

“Me viré para salir a la puerta, me agarraron por el cuello me tiraron al piso, me dieron golpe y me quitaron todas las pertenencias, mis prendas, dándome golpes y amenazándome con un cuchillo que me pusieron en la garganta a mí y al perro”.

Pérez dice que le suplicó a estos hombres que no lo mataran ni al él, ni a Zeus, su mascota.

“Cuando me amarraron, que me dieron golpes, me robaron una cadena muy gruesa, en valor en prendas, como 100 mil dólares, cadena, manilla, dos celulares, mi cartera y documentación mía. Ahora temo mucho más por mi vida”.

La policía de Miami Dade nos ha dicho que continúan investigando este hecho, estaremos pendientes para brindarles más detalles.