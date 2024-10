Hombre se salva luego de ser mordido por un tiburón por segunda vez en su vida

Cole Taschman estaba surfeando en Bathtub Beach en el condado de Martin con amigos cuando se dio vuelta y vio a un tiburón mordiéndole las piernas.

“Miré hacia atrás y él estaba como sobre mi espalda”, dijo Taschman, quien también dirige Cole Tashy Charters. “Simplemente miré y vi que en el último segundo se hundía y luego se movió hacia un costado. Pude ver su silueta”.

Sorprendentemente, este no es el primer encuentro de Taschman con un tiburón, ya que fue mordido en 2013 en la misma playa. Esta vez, la mordedura causó mucho más daño, estimando que el tiburón medía de siete a ocho pies de largo.

“No hay comparación”, dijo Taschman. “Es como comparar a un atleta olímpico con un atleta de secundaria, ya sabes, la cantidad de trauma. Es muy frenético lo mucho peor que fue este”.

Describió al tiburón como una “bestia” al reportero de WPTV Ethan Stein, y pensó que era un tiburón tigre o toro.

Después de ser mordido, Taschman atrapó una ola y regresó a la orilla, donde se encontró con sus amigos y con el operador de un camión de comida, que usó correas de tabla de surf como torniquete para sus piernas y luego lo llevó al hospital. Taschman dijo que no llamaron al 911 porque sintieron que su experiencia de estar en el agua constantemente les brindaría atención más rápida que esperar a los servicios de emergencia.

"De hecho, me desmayé", dijo. "Casi me desmayo por el shock o por perder suficiente sangre. Entonces Ana (la novia de Tachman) está en la parte de atrás dándome palmadas, y Zach está conduciendo como un loco tratando de llevarme al hospital. Está arrojando agua sobre mi cabeza. Me mantuvieron despierto, así que gracias a Dios".

Taschman ha tenido dos cirugías para reparar tres tendones y recibió 93 puntos. Está tratando de recaudar fondos para sus facturas médicas en GoFundMe porque no tiene seguro médico.

Taschman dijo que está agradecido por sus amigos y espera que su historia sea un buen recordatorio para no surfear solo.

“Es extraño”, dijo. “Es lo más pesado que existe. Sabes, piensas mucho en la familia y en la vida. Sabes, te cambia. Así que definitivamente no surfees solo”.