Hombre queda atrapado en un auto de lujo que intentaba robar

Un hombre que entró a un estacionamiento de Miami Beach, aparentemente se quiso llevar un auto deportivo, pero no tenía las llaves, por lo que al lograr entrar dentro del vehículo se quedó encerrado en su interior.

Este lunes a la una de la tarde en un estacionamiento de Miami Beach sucedió la situación que pareciera sacada de una comedia pero pasó en realidad. Un testigo que trabaja en el lugar lo vio y le avisó a la policía.

Julio Solano, el dueño del auto, relata que "la cerradura es eléctrica y si no tienes las llaves se puede encerrar él mismo".

El acusado se llama Ravesh Rabindranauth y aparentemente es una persona sin hogar, que ahora está acusado de intento de robo de un vehículo desocupado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Julio Solano, dueño del auto y propietario de una compañía que renta autos exóticos y de lujo, cuando descubrió al intruso en su carro lo empezó a grabar con el celular.

Tras preguntarle por qué estaba en su auto, el hombre le responde, pero no se escucha lo que dice, le hacía gestos y le mostraba una tarjeta pero no podía salir del auto. Estaba encerrado.

"Yo estuve en un hotel la noche anterior y dejé mi tarjeta de valet parking. Él usaba eso para disimular que el carro era suyo y yo le decía que eso no es prueba", cuenta Solano, quien insistía con tono de no creer lo que tenía ante sus ojos.

Y otra vez le hacía la misma pregunta: "¿Qué estás haciendo en mi carro? No puedes hacer eso".

"Yo no sabía lo que estaba pasando. No sabía si era una broma, no sabía lo que estaba pasando. Por eso saqué mi teléfono y empecé a grabar", comenta Solano.

En un momento la situación se puso tensa, relata el dueño del auto de lujo: "Después que yo paré de grabar él se puso agresivo y empezó a darle golpes a la ventana y se puso mal. Buscaba algo en su mochila".

Cuando llegó la policía, Julio Solano destrabó las puertas. Los oficiales sacaron al intruso del vehículo, lo pusieron boca abajo en el suelo y lo esposaron. Luego quedó arrestado y lo llevaron a la cárcel TGK del condado.

El acusado le dijo a los oficiales que lo habían mandado a este lugar para recoger un auto deportivo pero estaba cerrado. Después intentó abrir otro auto y también estaba cerrado, hasta que encontró el Corvette.

Según el reporte el hombre no tiene antecedentes en el sur de Florida y le impusieron una fianza de 2500 dólares.