Hombre que defendió a empleada de farmacia en Miami es agredido violentamente

Lo que comenzó como un gesto de civismo por parte de un cliente preocupado terminó en una violenta agresión captada por las cámaras de vigilancia. Un hombre de 68 años fue atacado en el interior de una farmacia Walgreensde la ciudad luego de intervenir para defender a una empleada que, según testigos, estaba siendo verbalmente maltratada por otro individuo.

La escena ocurrió la noche del pasado domingo en una sucursal de Walgreens ubicada en la calle 13 y la segunda avenida, en el corazón de Miami. El señor Manuelle Casabielle, quien recientemente fue sometido a una cirugía de corazón, había llegado al lugar simplemente para recoger su medicación. Sin embargo, no imaginaba que esa visita terminaría en el suelo y con hematomas en el brazo.

“Todavía tengo el brazo hinchado, me caí contra unos estantes metálicos”, relató Casabielle mientras señalaba las secuelas visibles del ataque. “Vi que el hombre le gritaba a la cajera, le decía cosas muy feas… no me pude quedar callado”.

Casabielle explicó que al escuchar los gritos y los insultos, decidió intervenir. Con voz firme, pero respetuosa, le pidió al agresor que se calmara y dejara en paz a la trabajadora. “Le dije que no podía tratar así a la señora, que debía irse… y ahí se viró y se me fue encima”, recordó.

Las imágenes captadas por las cámaras del local muestran el momento en que el atacante lo agarra por el cuello y lo lanza contra los estantes. A pesar de su edad y su estado de salud, Casabielle intentó mantener la calma. Una tercera persona intervino rápidamente para separarlos, pero el daño ya estaba hecho.

“Ese hombre estaba fuera de control, no actuaba con lógica. Yo creo que estaba bajo los efectos de algo”, comentó Casabielle. Y aunque el agresor huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades, su rostro quedó registrado en video, y se presume que ya podría haber sido identificado por la policía.

Lo que el atacante quizás no sabía es que su víctima no solo era un hombre con sentido de justicia, sino también un conocedor del sistema judicial. Casabielle, abogado con más de cuatro décadas de experiencia y exfiscal criminal, aseguró que no permitirá que el caso quede en el olvido.

“Conozco el sistema y voy a seguir este caso hasta el final”, afirmó. “Este tipo de acciones no pueden quedar impunes”.

Pese a la agresión sufrida, Casabielle no se arrepiente de haber intervenido. Al contrario, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin dudarlo. “Vi que alguien necesitaba ayuda… y yo no iba a quedarme mirando”, dijo con determinación.

Ahora, su único deseo es que se haga justicia y que el responsable de este acto violento enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Las autoridades han solicitado la colaboración del público. Si usted reconoce al individuo o tiene información que pueda ayudar en la investigación, puede comunicarse de manera anónima con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade llamando al (305) 471-8477 (TIPS).