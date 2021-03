Hombre que cumplirá 101 años vence al COVID- 19

Félix Antonio de León esta semana cumple 101 años y además celebra haber vencido al COVID-19.

Con impresionante lucidez, Antonio De León habla orgulloso de su pasado, nacido en República Dominicana y sin poder ir a la escuela, el solo aprendió a leer y escribir. Llegó a EEUU en 1969, y ahora cuenta con 3 generaciones de familiares, incluso tiene un tataranieto. ¿Cual es su secreto de longevidad?

“Yo diría que el trabajo y la honradez, la honradez es otra cosa importantísima y tener amor a dios”, dice.

Hace poco, el covid-19, como a tantos, lo infectó. Empezó con dolores y fiebre

“Yo había sentido frío una vez que me dio fiebre palúdica que da unos fríos grandísimos, pero esto era diferente yo creía que me iba a morir”, dice.

Pero no fue así, sobrevivió al virus. Desafortunadamente uno de sus hijos tambien se infectó, pero no logró ganar la batalla. A pesar de llevar ese profundo dolor, Antonio de León agradece a Dios por sus 7 hijos e innumerables nietos. Otra cosa ha sido un motor para el es “el amor es otra cosa importante, el amor, mira mi esposo y yo duramos 75 años unidos trabajando ella me ayuda a mí y yo le ayudaba ella”.

Este bendecido hombre asegura que bebe diariamente un solo trago con mucho hielo, y para su torta de cumpleaños, quiere empezar de nuevo

“Nada más quiero una sola velita en mi cumpleaños”, dice.

Toño, como lo llaman cariñosamente, fue enfático en su secreto de longevidad, y me pidió que lo repita: el secreto es trabajar mucho, ser honrado y amar a Dios.