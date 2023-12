Hombre pide libertad para hijos secuestrados por Hamás

Pasan las horas y los días y un hombre de Israel, no sabe nada de sus dos hijos secuestrados por Hamás hace ya casi dos meses. Itzik Horn se despertó la mañana del 7 de octubre con la sirena de un bombardeo, pero nunca imaginó que ese ataque iba a ser tan brutal.

Horn, periodista de profesión y papá de Iair y Eitan, dice que la última vez que habló con uno de sus hijos fue hace 58 días. “Me contestó, Itzik te estas poniendo cada vez más viejo, te olvidas que vivo tan cerca del alambrado que los misiles nos posarán por arriba”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Sólo sabe por boca de una rehén que sus hijos están vivos, al menos hasta hace 2 semanas cuando liberaron a la mujer. “Otra tranquilidad fue que no hubo señales de violencia en la casa de ellos a diferencia de otras casas. No había sangre, sin tener seguridad que pasó desde que los sacaron y se los llevaron a Gaza”.

Como papá solo intenta mostrarse sereno y fuerte. “La procesión va por dentro … es una situación que en lo personal no se la deseo ni a mi peor enemigo”.

Mientras espera el momento para volver a abrazar a sus hijos, reflexiona sobre la rendición de cuentas, que dice el gobierno le deberá dar no solo a su país, sino también a los rehenes y familiares de cada muerto.

“Cuando tronan los cañones, las musas callan … ahora están tronando los cañones, cuando dejen de tronar se darán vuelta y apuntarán hacia quienes deban rendir cuentas”, advirtió el hombre.

El consulado de Israel en Miami mostró en una reunión privada, un video de 45 minutos sin editar con imágenes de cámaras corporales y celulares tomadas por Hamás el día del ataque, el pasado 7 de octubre.

Mike Driquez, viceconsul general de Israel en Miami, dijo: “ellos nos definieron como perros, monos, satánicos, y esta es la razón de que cuando llegaban lo hacían para eliminarnos y hacer atrocidades. Matar es una pequeña cosa. Violar, quemar, disectar, mutilar. Hicieron todo lo que satán puede pensar”.

Itzik dice no saber cuando es día, ni de noche, busca ocupar su tiempo como periodista al hacer todo tipo de actividades con tal de liberar a los rehenes, pero hay algo de lo que no puede escapar. “De lo que no te podés desconectar es de los pensamientos”.

Las imágenes que mostró el consulado no son para difusión pública. Las autoridades israelíes ya han presentado estas en diferentes países y no es posible hablar de ellas por lo sensible del material.