Hombre muere tras ser impactado mientras manejaba su carrito de golf en Riviera Beach

La policía de Riviera Beach informó que un hombre murió tras ser impactado por un vehículo mientras manejaba su carrito de golf.

Según la policía, el conductor del carro se dio a la fuga a pie. El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la mañana sobre el puente Blue Heron.

Por horas, el puente permaneció cerrado mientras las autoridades intentaban recaudar información.

El nombre de la víctima no ha sido revelado pero de acuerdo al dueño de una tienda de productos de pesca, la víctima era su amigo.

“Es un gran tipo trabaja muy duro como yo y nos ayudamos todo el tiempo, él me presta su camión y yo a veces el mío y es una situación muy desafortunada pero muchos de los vehículos que transitan no le dan paso a los carritos de golf como deberían y no entienden que son vehículos registrados para circular en la calle," dijo Chris Rodberg.

Este hombre agregó que son cientos los que usan los carritos de golf para atravesar el puente hasta Singer Island, otros, usan bicicletas eléctricas.

“Da mucho miedo estar ahí afuera nunca sabes lo que puede suceder un segundo crees que todo está seguro y el otro estás siendo arrastrado por un carro,” señaló Steven Frank, un residente de Riviera Beach.

Según la policía, el carro involucrado era un Mercedes Benz color negro, no está del todo claro que sucedió momentos antes del choque y mientras buscan al conductor que se dió a la fuga, videos de vigilancia de la zona están siendo analizados.

Las autoridades hasta el momento continúan tras la búsqueda del conductor del carro que se dio a la fuga, cualquier información deben comunicarse con la línea de alto al crimen del condado Palm Beach al 18004588477.