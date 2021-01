Hombre lleva atrincherado varias horas en una vivienda de Fort Myers

Un hombre permanece atrincherado dentro de una vivienda en Fort Myers desde hace varias horas, mientras el grupo SWAT logró rescatar a dos personas que se encontraban dentro de la casa.

La escena continúa completamente activa desde las dos de la mañana, cuando agentes de diversas fuerzas de seguridad intentaron controlar la situación, en la que afortunadamente hasta el momento no se reportan personas heridas.

El departamento de policía de Fort Myers, el grupo de respuesta inmediata y un escuadrón antibomba rodean una vivienda en la avenida Grand y la calle Dora. Poco antes de las 10 de la mañana, agentes rescataron a dos personas que estaban dentro con el sospechoso. Las autoridades no han informado que originó la situación y que estaría demandando el hombre atrincherado.

Kristin Capuzzi, oficial del departamento de policía de Fort Myers, dijo que "no hay nada que indique que haya alguien más dentro de esa casa en este momento, por lo que todavía tenemos una situación de un sujeto atrincherado, es una escena muy activa y continuaremos brindando actualización a medida que la recibamos".

La policía confirmó que se han producidos disparos desde la vivienda por lo que los vecinos fueron evacuados. Uno de ellos dijo conocer a una de las personas que afortunadamente fue rescatada.

"Su nombre es Paula", dijo un vecino refiriéndose a la víctima. "Si la conozco, me llamó esta mañana mientras estaba viendo las noticias para decirme que estaba dentro de la casa. Me dijo que hace un par de días un chico estaba alquilando una habitación. Me dijo que iba a ir allí para ayudarlo, dijo que escuchó disparos en la madrugada pero no sabe que pasó. Me dijo que está bien, un poco alterada pero está bien", recuerda el vecino David Sampson.

Desde esta madrugada oficiales con altavoces intentan persuadir al sujeto para que salga de la vivienda, hasta el momento no se han tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas.