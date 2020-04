Hombre le devuelve dinero extraviado a cliente <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:ES;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->La semana pasada que James Stratford limpio a fondo el vehículo de un cliente. Esa limpieza terminó con 20mil dólares en efectivo perdidos en basureros, pero las acciones de James harán que sea recordado por su honestidad.Esta fue una limpieza profunda de un vehiculó que James Stratford jamás olvidará. Startford realiza lavados de carros y le dijo a su cliente “Asegúrate de llevarte lo que quieras contigo lo que no quieras lo voy a votar en la basura”, y el cliente le dijo “está bien dale”.Stratford es el dueño de un servicio de limpieza a profundidad de vehículos llamado “My 5 mobile Detailing.Unas cuantas horas después de haber lavado el auto de Russell Mir, recibió una llamada sobre un dinero extraviado.“Me dijo, James..... mucho dinero, Y yo le dije ¿dejé dinero en tu tienda? y me dijo no mucho dinero y yo le pregunto a qué te refieres me dijo hombre 20.000 $”Russel es el dueño de varias estaciones de gasolina en la zona. Él iba a depositar el dinero en efectivo, pero dejó olvidadas las tres bolsas llenas de billetes debajo del asiento del pasajero de su carro antes de entregárselo a James para que lo lavara.Russell Mir dijo que “Casi me da un infarto, para serte honesto no podía pagarles a los empleados, no sabía qué hacer”.Al darse cuenta de su despiste llamó a James y buscó en el basurero donde este había tirado algunas de las bolsas. Russell encontró una sola y sin el dinero,“Demonios, déjame ir a buscar en mi basurero. Y efectivamente ahí estaba su dinero, empapado. 20mil dólares”, cuenta Russel.Este padre de 5 hermosas niñas nos dijo que después de una vida llena de malas decisiones, devolverle el dinero a su cliente fue lo correcto.“Tú siembras las semillas en cómo quieres que crezcan y toda mi vida he estado entrando y saliendo de la cárcel me entiendes así que estoy cansado de eso el nuevo yo dijo se honesto y entrega el dinero y eso fue lo que hice. Ni un solo billete estaba faltando casi lloro casi lloro dios nos está viendo y la honestidad es muy importante hoy en día”Como agradecimiento James y su familia tienen ahora un año de distintos productos gratis de las estaciones de servicio de Russell Mir.