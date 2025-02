Hombre hospitalizado en estado crítico tras caer a un canal

Un hombre fue trasladado al hospital el sábado por la mañana después de casi ahogarse en un canal en Lauderhill, dijeron las autoridades.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Lauderhill y la Policía de Lauderhill llegaron al lugar en 7300 W. Oakland Park Blvd.

Según los equipos de rescate, un testigo vio a la víctima luchando por mantenerse a flote en el canal.

Los equipos lo sacaron del agua y le realizaron RCP antes de trasladarlo al hospital.

Una mujer que dijo que estaba haciendo ejercicio en la zona dijo que vio a la víctima antes de que cayera al canal.

"Vi al hombre caminando por el costado y se cayó, pensé que iba a usar el baño, así que ni siquiera me molesté en mirar hasta que seguí caminando y vi a otros dos hombres detenidos y mirando hacia el agua", dijo. "Así que me dije a mí misma: 'Oh, Dios mío, no me digas que ese hombre se cayó al agua'. "Corrí hacia aquí y vi a otro señor, parecía que estaba hablando por teléfono y me dijo: 'Hay alguien ahí'. Efectivamente, cuando vi el agua burbujear, fue entonces cuando levanté el teléfono y llamé al 911".

La víctima sigue en estado crítico.