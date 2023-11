Hombre está acusado de dañar llantas de autos en comunidad de Miami-Dade

Este jueves se quitaban y ponían llantas nuevas en la comunidad de “Villas del campo” en el suroeste del condado Miami-Dade, luego de que al menos 17 vehículos amanecieron vandalizados.

El sospechoso es un vecino de las víctimas con posibles problemas mentales, quien enfrenta tres cargos, dos de ellos por travesuras criminales y otro por resistirse al arresto sin violencia.

Salvador Lobo, de Right Moment Mobile Tire Shop, llegó hasta el lugar para solucionar el problema de unas 27 llantas dañadas en al menos 17 vehículos. “Nos llamaron a nosotros y estamos haciéndole el servicio a ellos”. Para algunos el daño fue de aproximadamente seis mil dólares.

Según el informe del arresto, Juan Pablo Ramos-Nieto, fue captado por varias cámaras de vigilancia sobre las cinco de la madrugada cortando las llantas a los autos que estaban en la comunidad ubicada en el área de la avenida 112 del suroeste a la altura de la calle 244.

“Pensé que me había ponchado y cuando veo que eran varios autos me di cuenta que me habían ponchado”, relata Hector Baño, un residente que arreglaba sus dos autos.

El informe del arresto confirma que no es la primera vez que

Ramos-Nieto, de 36 años, quien fue arrestado al salir de su vivienda y reside en la zona, comete el mismo delito.

El informe revela que al ser arrestado el hombre, de quien su arrendador informó a las autoridades que es mental y médicamente inestable, gritó a los vecinos afectados presuntamente por su delito: ¿Están enojados conmigo?

Juan Pablo Ramos-Nieto tiene una fianza de 9,500 dólares.