Hombre es atacado con un cuchillo por su compañero de cuarto

Un hombre dice que estaba por salir de su casa cuando de repente su compañero de cuarto lo atacó con un cuchillo. Ahora que se recupera poco a poco toma un aire para relatar su experiencia cercana a la muerte.

José Abacu Villanueva cuenta que todo sucedió de repente: “Se fue a la cocina y vino rápido … no me tiempo de ponerme la mochila y entonces el venía con el cuchillo en la mano y me dijo: ‘hoy si te voy a matar’”.

Villanueva solo sabe que hoy está vivo de milagro, luego de que su compañero de cuarto lo atacara a puñaladas mientras salía de su casa en Cutler Bay este lunes por la mañana.

“Traía el cuchillo aquí y me atacó y me metió 6 puñaladas … entonces yo caí para aquí atrás y él me siguió dando”, recuerda la víctima del trágico momento.

Josué Ruiz, de 43 años, atacó a cuchillazos a su compañero de cuarto en Cutler Bay.

La policía identificó al atacante como Josué Ruiz, de 43 años, quien propinó cuchillazos a la víctima que le dejaron lesiones en las manos, el pecho y una costilla. Una de las heridas habría sido muy cerca del corazón.

En el camino al hospital hubo un momento en que Villanueva sintió que iba a morir. “Si, me dolía mucho el pecho, tenía sangrando todo, me cortaron la camisa y me agarró el pecho porque me punzaba, me punzaba así”.

Mientras José era trasladado a un centro médico, el sospechoso intentaba escaparse en ropa interior corriendo por la calle, pero fue capturado poco tiempo después.

El aterrador suceso dejó a muchos asombrados incluyendo a hermanos de la Iglesia donde la víctima asiste.

Brenda Pacetti y su esposo llegaron este martes hasta casa de la víctima para ayudarlo. “Vinimos a ver cómo el estaba para cambiarle las gazas y eso que le hicieron ayer en el hospital”.

Entender por qué su compañero lo intentó matar aún es difícil de procesar y aunque esté tras las rejas, el recuerdo de este gris episodio continúa en sus pesadillas, pues con el había vivido por 6 meses.

“Todo esto se limpió … ahí hay sangre… estas camisas estaban colgadas allí y todavía tiene sangre dónde chispeó la sangre”, cuenta José Abacu Villanueva, quien dice que este ataque le ha dejado un gran trauma psicológico y una deuda en el hospital que no tiene cómo pagar.

El acusado esta noche permanece arrestado en la cárcel TGK del condado, sin derecho a fianza, mientras enfrenta un cargo por intento de homicidio en tercer grado.