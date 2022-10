Hombre es acusado de operar un centro de recuperación ilegal

“Todos los días como reloj, a las 7 de la mañana, por lo menos cinco o seis carros frente a la casa entran y salen, entran y salen, todos los días”, dijeron algunos vecinos que estaban preocupados por la afluencia de personas en una misma casa de Miami Dade.

Las sospechas de los vecinos presuntamente se hicieron realidad, luego que este miércoles Danger del Campo Reira se entregó a las autoridades, y hoy tuvo su primera comparecencia en corte.

Al hombre y a su pareja Yaima Rabi Álvarez los acusan de operar una casa de recuperación postoperatoria sin licencia.

A través de una llamada anónima realizada a inicios de mes, la policía llegó a una propiedad localizada en el 9231 del SW y la 76 Terrace de Miami, pero el inmueble ya estaba desocupado y en renta.

Pero una vecina dijo: “Yo he vivido 20 años aquí y llamé al dueño de la casa, porque se que la renta. Y le dije: ‘nos preocupa esto, el movimiento todos los días’. Y él me dijo: ‘si, parece que el hombre trabaja en la construcción, y esos son sus empleados que llegaban en la mañana’”.

Los detectives hicieron un registro y según el informe, encontraron en la basura algodones con sangre, guantes y medias de compresión.

“Un día ella me llamó y me dijo: ‘mira, me llamaron de la policía de que han visto jeringuillas al frente de mi casa y quería saber si habías sido tu’. Y yo le respondí: ‘no, yo nunca he visto nada al frente de tu casa’”, cuenta una vecina preocupada.

El pasado viernes, la policía recibió una segunda llamada, pero esta vez, sobre la residencia ubicada en el 8911 del SW y la calle 44. Allí encontraron a unas diez mujeres, quienes se recuperaban de cirugías estéticas, además de una empleada.

De acuerdo con las autoridades, las mujeres dijeron que recibían servicios como vendaje, comida, aseo, medicamentos y transportación. Y que por eso, les habían cobrado entre 1400 y 1650 dólares.

Danger del Campo Reira enfrenta 70 cargos, uno por cada noche que cada paciente pasó en la casa de recuperación. Su pareja, aún no ha sido localizada por las autoridades.