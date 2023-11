Hombre enfrenta 160 cargos por conducta lasciva contra cuatro menores

Edgar Augusto Gámez, de 52 años, enfrenta 160 cargos de conducta lasciva y acoso sexual contra cuatro niñas cuando tenían edades de entre 5 a 9 años cuando se cometieron las agresiones.

"En todos estos casos las víctimas están en el mismo edificio que usted", le dijeron en corte, donde le acusaron de "comportamiento lascivo y lujurioso contra estos niños".

Familiares del acusado aseguran estar avergonzados con estas serias acusaciones, todo habría ocurrido en una casa de North Miami, ubicada en la 12 avenida y la 13 calle de noroeste, donde Gámez vivía con su tía, hasta que lo echaron en el 2021.

"Es un sin vergüenza", dijo Carlos, un primo del acusado, quien recalcó: "era primo mío, pero después de lo que hizo lo tuvimos que botar".

Según el reporte policial los abusos se registraron en una vivienda desde el 2010 hasta el 2020 en retiradas ocasiones con las cuatro víctimas. Las fechas registradas son: agosto de 2020, octubre de 2013, mayo de 2011 y agosto del 2010.

"No sólo me afectó a mi afectó a muchas niñas que él tocó ... no quisiera hablar mucho porque todavía está bajo investigación no es conveniente que yo hablé", dijo el primo del acusado.

De acuerdo a las autoridades Gámez usaba el mismo modus operandi, les decía a las niñas que les iba a dar dulces en el cuarto, allí les pedía que se quitaran la ropa, les tocaba sus partes íntimas y les mostraba su miembro.

La fiscalía dice que lo mantengan detenido sin derecho a fianza en cada uno de los casos, todavía la fiscalía no sabe cuántos casos van a presentar en corte. De las cuatro víctimas dos eran familiares del acusado.

Gámez sigue tras las rejas sin derecho a fianza, las autoridades creen que pueden existir más víctimas, si lo reconoce y tiene alguna información adicional no dude en llamar a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade.