Hombre denuncia que presunto oficial de policía de Miami-Dade lo amenazó con un arma

Un hombre fue amenazado por un policía quien sin motivo aparente le apuntó a la cabeza con un arma mientras la esposa del sujeto grababa con su teléfono celular todo lo sucedido.

Aunque ambos desconocían si podía tratarse de un agente policial o un impostor enfrentaron al sujeto, quien result ser uno de los agentes del departamento policial de Miami-Dade, según confirmaron esta tarde de jueves las autoridades.

La esposa del hombre amenazado cuenta que “el policía ya estaba en posición de dispararle a mi esposo claramente en la cabeza”.

La mujer explica que alrededor de las 4 de la tarde del pasado lunes salió de su apartamento para encontrarse que su pareja estaba siendo detenido por la persona que conducía una camioneta blanca con luces de policía.

Todo ocurrió a la llegada del hombre al estacionamiento del edificio donde ambos residen en el 7101 del suroeste del condado a la altura de la 89 ct.

Según dijo Yarni, esposa de la presunta víctima, todo se desencadenó sin motivo aparente. “Vi cuando mi esposo se quitó la camisa, la tiró en el piso y le dijo en inglés al policia: ‘no tengo ningún arma no soy ninguna amenaza para ti. No me puedes disparar. Si me vas a disparar, dispárame pero no tengo nada arriba. Y el policía le estaba diciendo: ‘te voy a disparar, te voy a disparar”.

“Venía detrás y le venía diciendo que parara porque sino paraba le iba a tirar”, comenta la mujer.

Celida Corrales, una vecina de la zona, dijo haber visto todo lo sucedido. “Cuando empezaron a grabarlo empezó él a taparse la cara con la mano. Puso la pistola en la funda y salió de marcha atrás huyendo”.

El vehículo fue grabado por la mujer con la cámara de su telefono móvil para después llamar a las autoridades sin entender entonces si se trataba de un agente policial encubierto o un impostor.

Este jueves el departamento policial de Miami-Dade expresó en un comunicado que “si alguien está siendo detenido por un vehículo policial sin identificación y tiene alguna duda sobre la validez del oficial, le recomendamos que se comunique con el 911 y proporcione su ubicación para que el despachador de la policía pueda confirmar que en realidad se trata de un oficial”.

Lo que recomiendan las autoridades fue exactamente lo que hizo la pareja, pero hasta el momento se desconoce que trascendió en la investigación del departamento policial del condado Miami-Dade.