Hombre arrestado por apuntar con luz láser a dos aviones en vuelo

Francisco Teixeira, un brasileño de 45 años, fue arrestado por apuntar con un dispositivo láser a varias aeronaves en pleno vuelo. Este comportamiento, lejos de ser inofensivo, es considerado un delito federal en Estados Unidos y puede tener consecuencias devastadoras.

Todo comenzó cuando un piloto de American Airlines alertó a las autoridades tras ser deslumbrado por un láser verde mientras maniobraba cerca del aeropuerto. Según el informe policial, el piloto pudo rastrear la procedencia del haz luminoso hasta un hotel cercano. Posteriormente, agentes identificaron a Teixeira como el responsable, entrando en una de las habitaciones del establecimiento.

“El riesgo de pérdida de control de la aeronave por deslumbrar a uno o más miembros de la tripulación es real y puede causar un accidente aéreo,” advirtió Adolfo Pérez, un piloto con años de experiencia, subrayando la gravedad de este tipo de incidentes.

El caso de Teixeira no es un hecho aislado. Según datos de la Administración Federal de Aviación (FAA), este año se han registrado 11,388 incidentes de personas apuntando con láser a aviones en Estados Unidos. De ellos, 727 ocurrieron en Florida, convirtiendo al estado en uno de los más afectados por este peligroso comportamiento.

Las ciudades más problemáticas en Florida incluyen Miami, Daytona Beach, Orlando y Tallahassee. La mayoría de los incidentes ocurren durante las horas de la mañana, cuando los láseres son más visibles en la oscuridad.

Aunque pueden parecer un juguete inofensivo, los dispositivos láser son capaces de causar serios problemas para los pilotos. Una luz potente que ingrese en la cabina puede desorientar a los tripulantes, reducir su capacidad de respuesta y, en casos extremos, llevar a la pérdida de control de la aeronave.

Además, el uso de láseres contra aeronaves es un delito federal en Estados Unidos, castigado con multas, procesamiento penal y demandas civiles. Las autoridades consideran este tipo de acciones como una amenaza directa a la seguridad pública.

Francisco Teixeira no solo enfrentó una noche en la cárcel, sino que también se le impuso una fianza de más de 2,000 dólares. Aunque el láser utilizado no causó daño inmediato, las autoridades recalcan que no hay tolerancia para este tipo de comportamientos.

El caso de Teixeira sirve como recordatorio de que la seguridad aérea es una prioridad nacional y que cualquier acto que la ponga en peligro será tratado con severidad.

Mientras las autoridades continúan investigando y tomando medidas contra estos incidentes, es esencial concienciar a la población sobre los riesgos asociados al uso indebido de láseres. Lo que para algunos puede parecer una travesura, para otros representa un grave peligro que pone en juego la vida de cientos de personas.

La aviación es un pilar de la conectividad moderna, y protegerla requiere responsabilidad no solo de quienes la operan, sino también de quienes interactúan con ella desde tierra. En palabras de expertos como Adolfo Pérez, la seguridad aérea es un esfuerzo compartido, y cualquier acto que la amenace debe ser erradicado de raíz.