Hombre arrestado por amenazar con arma a sus vecinos

Los residentes de un vecindario de Tamarac dijeron que fueron aterrorizados por un acosador durante meses antes de que finalmente lo arrestaran y lo pusieran en prisión.

Michael Potente fue arrestado por acechar y apuntar con un arma a sus vecinos, pero su vecina, Vanessa Acosta, afirmó que tomó demasiado tiempo ponerlo tras las rejas.

"La BSO Tamarac ha salido muchas veces y no le han dado importancia", dijo Acosta.

Después de que Potente fue finalmente arrestado el martes, Acosta y sus vecinos están cuestionando cómo la Oficina del Sheriff de Broward manejó este caso.

Acosta dijo que el agente que inicialmente salió a investigar su incidente de acoso fue suspendido por el Sheriff Gregory Tony por el caso de triple asesinato y secuestro en Tamarac, que ocurrió solo unos días antes del arresto de Potente.

“Me tomó mucho tiempo enviarle un correo electrónico al sheriff Tony, no sé si él fue quien asignó a este otro detective de BSO Fort Lauderdale para que me llamara”, dijo Acosta. “Ella fue increíble, y ese mismo día que estaba hablando con ella, recibí una llamada de mi madre y me dijo, oye, (Potente) sacó un arma y le apuntó a tu hermano”.

El hermano de Acosta, Jonathan Sulzer, dijo que Potente lo aterrorizó a él y a su familia durante meses.

“Me apuntó con un arma solo a mí al menos seis veces, a mi hermana dos veces, a mi madre una vez”, dijo.

Sulzer dijo a los agentes que Potente le apuntó con un arma desde el otro lado de la calle el 13 de febrero.

Al día siguiente, Acosta dijo que le hizo lo mismo a ella cuando ella estaba paseando a su perro.

Los hermanos le dijeron a NBC6 que se comunicaron con BSO y su asociación de propietarios, pero no fue hasta 12 días después que Potente fue arrestado.

“Él sostiene la pistola, apuntándome, y en todo momento no me quita el arma”, dijo Sulzer.

Otro vecino dijo que el video mostraba a Potente arrojándole una olla, violando una orden de restricción.

Potente volvió a comparecer ante el tribunal de fianzas el viernes por cargos adicionales. Un juez fijó una fianza de $32,000. Esto se sumó a la fianza de $40,000 que pagó el jueves.

También se le ordenó mantenerse alejado de las víctimas y no poseer armas.

“Estamos aterrorizados de que pueda regresar y tomar represalias”, dijo Acosta.

NBC6 presentó una solicitud a la Oficina del Sheriff de Broward, y los registros públicos muestran que desde septiembre del año pasado, los vecinos hicieron nueve llamadas de servicio a los agentes antes de que Potente fuera arrestado.

