Mujer agredida sexualmente por un falso chofer de Uber, según la policía

MIAMI, Florida - Alberto Angulo López, de 38 años, enfrenta serios cargos tras comparecer hoy en corte por un caso de secuestro y agresión, delitos que podrían llevarlo a cadena perpetua. Según autoridades, el incidente ocurrió el 28 de febrero del año pasado, cuando dos mujeres, tras salir de un club nocturno, descubrieron que su auto había sido remolcado.

Una de las mujeres, confundida, aceptó un viaje con Angulo López, creyendo que era un conductor de Uber. Sin embargo, el viaje pronto se desvió de la ruta esperada y la situación se tornó amenazante.

"Yo veo que el pone la dirección, pero que empieza a manejar a otros lugares, que eran 20 minutos 10 minutos y el tiempo se incrementaba. Yo decía: yo tengo dos opciones… a ver si salgo de aquí o esperar que él me violara y después que se apiadara de mí y me dejara en mi casa", relató la víctima.

La joven logró compartir su ubicación en tiempo real con una persona conocida y le advirtió que llamaría a la policía si no llegaba a su destino. Finalmente, Angulo López la dejó en un lugar distinto al convenido, exigiéndole dinero antes de irse.

"Yo no sé si él pensaba que yo me iba a querer encontrar con él de nuevo y me dio su número para la transferencia de ZELLE, porque yo le pasé todo por Zelle… Me dio su número pero anteriormente de eso y también me hizo que lo siguiera por redes sociales", agregó la víctima.

Angulo López permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras se desarrolla el proceso judicial.