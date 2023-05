Hombre acusado de violar a una menor que repartía comida

Una pequeña mentira que hoy tiene un caso abierto por delitos sexuales y a un joven tras las rejas. Y todo comenzó con una entrega a domicilio en Miami en este edificio.

Una entrega a domicilio durante la madrugada de este viernes en el Downtown de Miami terminó en un caso que las mismas autoridades han calificado como complicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Mike Vega, portavoz departamento de policía de Miami, dice: “Tenemos una víctima que tiene 16 y el arrestado que tiene 26”.

De acuerdo con el reporte de arresto, en la madrugada, la menor, quien estaba en compañía de su madre haciendo entregas a domicilio a través de la aplicación GoPuff, llegó hasta el edificiom del acusado.

Mike Vega, portavoz del Departamento de Policía de Miami, dice: “Basado en lo que dice la niña, la persona sale y le pregunta qué edad tiene y ella le dice que 20 años”.

El hombre supuestamente le pide el teléfono y también un abrazo. Y después de una corta conversación, presuntamente la lleva al interior del apartamento.

“Dice ella que tienen un acto sexual y que después que terminan él le dice a ella que no diga nada, porque la puede matar”, dice Vega.

La menor baja al vehículo donde estaba su madre esperándola, le cuenta lo sucedido y llaman a la policía.

“Esto es un caso bien complicado porque tenemos una niña que está diciendo una edad que no es, y aunque suena tonto decirle a alguien: déjame ver tu identificación, pero él no saber que ella no tenía 16 años no lo excluye de los cargos”, dice Vega.

El arrestado por este caso se llama Omar Marawan y enfrenta cargos por agresión sexual y secuestro.

En cuando a la madre de la menor, quien habría estado trabajando en compañía de su hija, la policía dice que no enfrentará cargos.

“No le vamos a poner alcohol a la herida”, dice Vega.

Y el detenido permanece en la cárcel TGK y por el cargo de agresión sexual el juez le impuso una fianza de 10 mil dólares.