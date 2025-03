Hombre acusado de exhibicionismo, intentó estrangular a mujer que paseaba un perro

Un hombre de Miami, buscado en relación con un aterrador incidente de exhibicionismo en un edificio de Brickell, fue arrestado por ese caso y por un ataque que ocurrió en un incidente separado que implicó a una mujer que paseaba a su perro, según los registros policiales.

Ismael Antonio Aburto, de 21 años, fue arrestado el miércoles por cargos que incluyen robo, acecho, exhibicionismo, agresión y agresión por estrangulamiento, según el reporte de las autoridades.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

El incidente de exhibicionismo ocurrió el 2 de marzo en el edificio Maizon Brickell, ubicado en el 221 Southwest 12th Street.

Según el informe del arresto, Aburto siguió a una residente al edificio y se subió a un ascensor con ella. La mujer, que se mantuvo alerta, declaró posteriormente que notó que algo andaba mal con el hombre durante un breve encuentro en el ascensor.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"No respondía a nada de lo que decía cuando le preguntaba si tenía un llavero", dijo la mujer, que pidió permanecer en el anonimato. "Simplemente me miraba fijamente. Tenía la mano en el bolsillo. No estamos seguros de qué sostenía exactamente, si era un arma o lo que fuera, el maletín".

La mujer dijo que siguió su instinto y salió del ascensor antes de subir a su piso, pero Aburto también salió del ascensor y se quedó en el pasillo, observando a la mujer durante unos 20 minutos, según el informe.

Entonces se acercó a la oficina del administrador del edificio, expuso sus partes y comenzó a masturbarse mientras la miraba fijamente, según precisa el informe policial.

Las autoridades publicaron imágenes de vigilancia del sospechoso, quien huyó del edificio. Pero pocos días después del incidente de exhibicionismo, el 11 de marzo, Aburto presuntamente atacó a otra mujer que paseaba a su perro.

La mujer declaró que se encontraba en el paseo marítimo localizado entre el 400 Southeast 2nd Avenue y 270 Biscayne Boulevard Way cuando un hombre, posteriormente identificado como Aburto, se le acercó por detrás y la estranguló, según el informe policial.

La mujer afirmó que el hombre la golpeó en la cara y estuvo a punto de perder el conocimiento, pero logró morderle el brazo y empujarlo, según el informe.

Posteriormente, la mujer identificó a Aburto en una rueda de reconocimiento como el hombre que la atacó.

Aburto fue arrestado por el Equipo de Detención de Delitos Graves de la Policía de Miami. Los registros indican que el hombre ya se encontraba en libertad bajo fianza por un caso de robo de vehículo.