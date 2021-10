Hombre acusado de asesinar a joven madre

Hoy compareció en corte el acusado de haberla matado con un destornillador de manera impensable, muy cruel.

Familiares fuera de cámara esta tarde y me dicen que están agotados y aterrados con lo sucedido. El acusado por su parte permanece arrestado en la cárcel principal de Broward.

Asesinato en primer grado. Es el cargo que hoy le imputaron a Eric Pierson, de 54 años. Las autoridades lo acusan de ser el presunto responsable de la muerte de Erika Verdecia, una madre que había sido reportada desaparecida hace varias semanas en Sunrise.

Linet Agosto, hermana de la víctima:

“Me la mató, como ella sufrió sola, yo no la pude ayudar”.

Es el sufrimiento que hoy viven sus seres queridos. La última vez que la vieron con vida fue la tarde del pasado 24 de septiembre, momento que quedo registrado en las cámaras de vigilancia de su casa. Ya su familia temía lo peor y fue cuando lo reportaron a la policía.

Carmen Verdecia, madre de la víctima, dice:

“Si tú conoces a tu hija tú sabes lo que hace. Ella tiene una hija de seis años y no se va a pasar tantos días sin llamar a la casa”.

El cuerpo de la joven de 33 años fue encontrado este sábado en un canal, muy cerca de la casa donde vivía Pierson quien confesó haber cometido el crimen.

Según documentos de la corte, Pierson ya había estado en la cárcel en dos ocasiones. Por asesinato e intento de asesinato y en estos momentos, estaba en libertad condicional.

“Y como lo dejaron salir de la cárcel, no, yo voy a hacer que eso cambie… eso no puede seguir pasando”, dijo Verdecia.

Según le dijo a la policía, el hombre la apuñalo con un destornillador cuatro veces. Dos en el cuello y una en cada ojo.

“Eso me mató a mí, ¿por qué la apuñalo así en los ojos?”, dice agosto

“De las cámaras de vigilancia se veía su camión aquí, donde lo conoció, eso nunca se lo voy a poder preguntar”, dice Verdecia.

Segun familiares, lo que más les duele es que la hija de la víctima aún no sabe que su madre falleció. Ellos dicen que aún no les entregan el cuerpo de Erika. Por su parte, Pierson no tendrá derecho a fianza.