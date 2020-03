Hombre acusa a un policía de Miami de abuso de fuerza

Video captado por un testigo el 23 de febrero muestra a Jean Paul Petrozelli inmóvil y ensangrentado en el piso luego que un policía de Miami lo golpeara durante un incidente en el centro comercial Bayside.

Petrozelli dice que él estaba borracho y no recuerda lo que sucedió. El reporte policial dice que dos oficiales habían sido contratados para trabajar ahí durante su tiempo libre cuando fueron citados a remover a Petrozelli porque estaba intoxicado.

En el reporte, el oficial Lucas Rodrigues dice que le agarro “el brazo izquierdo… para ayudarlo a salir de la propiedad y el acusado se apartó…trató de golpearme con su mano derecha. Luego golpeé al acusado con el puño derecho y cayó al suelo”.

Claude Brisson no conoce a Petrozelli pero dice que tomó el video porque pensó que lo que hizo el policía no estuvo bien. Brisson dice que el policía le pego con tanta fuerza que Petrozelli dio un giro de 180 grados y cayo boca abajo. Él dice que Petrozelli no trato de golpear al policía y lamenta que no empezó a grabar antes.

En el video, el oficial Rodrigues justifica sus acciones diciendo que uno no debe atacar a un policía. La madre de Petrozelli, Maria Bladir dice que lo que más le duele es ver a su hijo indefenso.

"En las condiciones que estaba, que estaba muy tomado, que no tenía como defenderse, lo ataquen de la forma que lo atacaron", dice Maria Bladir Petrozelli.

Jean Paul Petrozelli fue arrestado bajo cargos de estar intoxicado y de resistir a un oficial con violencia. Antes de ir a la cárcel, tuvo que ser hospitalizado. "Termine con la mandíbula rota, el diente perdido", dice Petrozelli.

Luego de que nos contactó, Petrozelli presentó quejas con el Departamento de Asuntos Internos de la policía de Miami y el panel investigativo civil. El portavoz de esa agencia nos dijo que el video es preocupante, que están investigando y toman estos casos en serio.

Pero esta no es la primera investigación del oficial Lucas Rodrigues.

En el 2017, Rodrigues dijo que respondía a una llamada de emergencia con las luces de su patrulla encendidas cuando impactó el auto de Ramón Bueno, quien murió.

Aunque una investigación interna encontró que Rodrigues violó más de una decena de reglas del departamento, la fiscalía estatal no le presentó cargos. Su penalidad fue perder el uso de su vehículo oficial por un año.

En el caso reciente, Maria Bladir Petrozelli dice que lo único que quieren es "esclarecer este caso".

La policía de Miami dice que Asuntos Internos está investigando por lo que no pueden hacer comentarios ni tampoco darnos copia del video captado por las cámaras de los chalecos policiales. Eso mostraría qué paso antes del golpe. El sindicato que representa al policía tampoco concedió entrevista.