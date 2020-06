Hogar de ancianos de Hialeah reporta 241 casos de coronavirus

Más del 61 por ciento de los residentes del hogar de ancianos Hialeah Nursing and Rehabilitation Center han sido diagnosticados con COVID-19, según cifras del Departamento de Salud que también revelan que 28 de los ancianos fallecieron de complicaciones relacionadas con el coronavirus.

"Esa enfermedad es fea, bien dura", dijo Celia Peláez, cuya madre residía en el hogar y perdió la batalla con el COVID-19.

Relató que desde que prohibieron las visitas el 18 de marzo, solo veía a su madre Juana por Facetime. Y el 18 de mayo recibió una llamada diciendo que ella estaba mal.

“Ya me habían llamado la semana anterior de que había cinco casos. De esos cinco había 3 residentes y dos empleados. Y entonces ese día me llaman que a ella la iban a llevar para el hospital porque tenía fiebre. Ya me dijeron que había como 30 y pico (enfermos)", indicó Peláez.

Las autoridades del estado han confirmado que en el Hialeah Nursing and Rehabilitation Center, ubicado en el 190 de la Calle 28 del oeste y con una capacidad de 276 camas, un total de 169 residentes y 72 empleados han sido diagnosticados con COVID-19.

“Examinamos a nuestro personal a diario antes de que entren al edificio incluyendo tomándoles la temperatura. Nuestro personal usa equipo de protección personal y seguimos protocolos de control de enfermedades incluyendo prácticas adecuadas de higiene de mano", aseguró la administración del centro en un comunicado.

"Nos adherimos a las órdenes del gobernador (Ron) DeSantis de que todo paciente de un hospital reciba una prueba de COVID-19 antes de ser admitido a nuestro centro de cuidado", agregó.

El alcalde de la ciudad de Hialeah, Carlos Hernández, informó que creó un comité compuesto por representantes del Departamento de Bomberos, la Policía y encabezado por el concejal Jesús Tundidor, para proteger a esta población vulnerable.

“Las regulaciones de estos lugares son del estado, pero como una ciudad es nuestra responsabilidad de hacer más de lo que pide el estado y por eso hemos hecho un comité”, dijo Hernández en declaraciones a Telemundo 51.

Tundidor, por su parte, afirmó que “Hialeah tiene la concentración más alta de estas viviendas, de estos centros en el estado de la Florida. Entonces, vamos a visitar a todos los centros adentro de la ciudad para asegurar que tengan todos los equipos de protección personal”.

Pero para Celia Peláez, estas medidas llegan demasiado tarde ya que su madre, de 85 años, falleció el 9 de junio.

“No pude estar con ella", dijo Peláez, lamentando que la última imagen que tiene de su madre fue en una llamada de Facetime que una enfermera le hizo desde el hospital. “Lo que yo vi fue horrible. Entonces, a la hora murió".

La administración del cuidado de salud de la Florida, la agencia que regula a estos centros, indicó que se realizaron cuatro visitas a este hogar de ancianos desde el 1 de marzo. En los reportes que están disponibles no hay señalamientos de deficiencias.