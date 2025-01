Hipódromo de Hialeah: 100 años de memorias

Con el icónico sonido con el que se empezaban las carreras de caballo se conmemoró 100 años del icónico hipódromo de Hialeah, el primero conocido por tener la una pista de pura sangre en Florida.

Esteban Bovo, alcalde de Hialeah, dijo que "no se puede celebrar una ciudad si no reconocemos el impacto de este hipódromo en nuestras vidas, quizás Hialeah no tiene nombre si no fuera por este hipódromo".

Mandy Llanes, Chairman de la Cámara de Comercio de Hialeah, relata que "la ciudad de Hialeah se creó alrededor del hipódromo. El hipódromo estuvo abierto antes que se incorporara como ciudad, entonces este fue el primer motor económico para la ciudad de Hialeah".

En 100 años de historia de este lugar, ubicado en el Hialeah Park, el hipódromo sigue intacto y en pie como símbolo de orgullo y tradición para sus residentes.

Vivían Casals, la directora del Hipódromo de Hialeah, cuenta que el lugar ha "tenido 5 dueños y luego los Bernetti que desde 1977 han estado con el hipódromo y que tengamos esto que es tan importante no sólo para la ciudad pero para el condado y la Florida".

Durante la celebración estuvieron presentes residentes y varios ex alcaldes de la ciudad que progresa, celebrando la historia de esta joya de nuestra comunidad

Julio Robaina, ex alcalde de Hialeah, apunta que "el hipódromo es el corazón de la ciudad, el lugar antes que existieran las factorías, todo los inmigrantes. El hipódromo era el corazón y parte del crecimiento de la ciudad".

Carlos Hernández, otro ex alcalde de Hialeah, revela: "Para mí, como un hijo de esta ciudad, es un orgullo increíble, estoy celebrando como otro hijo los primeros 100 años".

La celebración culminó con el vuelo de los flamencos, que desde Cuba llegaron para quedarse en este oasis. "Los flamingos fueron los primeros cubanos inmigrantes para Hialeah, vinieron en el año 33 o 34".