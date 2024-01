Hialeah prohíbe el alquiler ilegal de casas rodantes

El concejo de Hialeah aprobó el martes en la noche una ordenanza que prohíbe el alquiler ilegal de casas rodantes dentro de los límites de la ciudad.

La ordenanza fue aprobada por una votación de 5-2. Los votos en contra fueron de los concejales Bryan Calvo y Angélica Pacheco.

"Ha sido ilegal vivir o rentar un trailer en una propiedad residencial, eso ha sido la ley. Ahora lo que estamos diciendo con esta ordenanza, es que no se pueden tener dos, tres, cinco. Lo estamos limitando a uno", dijo Jesús Tundidor, presidente del concejo y promotor de la legislación.

Pero Pacheco expresó su preocupación porque se desconoce cuántas personas hay que necesitan ayuda para reubicarse.

Pacheco dice que está a favor del orden, pero entiende que la crisis de la vivienda pesa mucho más.

"A unas personas les desconectaron la luz y la electricidad. Ahora no quieren venir por el temor a que van a ir detrás de ellos también", dijo Pacheco.

La legislación será ahora enviada al despacho del alcalde Esteban Bovo, quien se espera que la firme. Una vez que entre en vigencia y una persona sea notificada, tendrá 60 días para regularizar su situación.

"A quien lo esté usando con fines recreativos, lo vamos a felicitar. A quienes no, lo vamos a sancionar hasta donde nos permita la ley", dijo Bovo.

La ordenanza también incluye botes o embarcaciones y vehículos comerciales.

"Hialeah no es una yarda. No pongan frente a sus casas las grúas o los camiones que no llevan a una yarda para no pagar, eso tampoco lo vamos a permitir", advirtió Tundidor.

Los propietarios de estos vehículos recreativos tendrán que registrarlos en la ciudad, sin costo. Además, no podrán estacionarse en los patios traseros, sino en sitios donde los inspectores puedan observar sin entrar a la propiedad si existe alguna infracción.