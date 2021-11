Hialeah presenta su plan de seguridad para la temporada navideña

Se incrementa la seguridad policial en Hialeah durante la temporada de fiestas. La presencia de agentes del orden en centros públicos de la ciudad se hará más evidente durante las festividades navideñas, como ya es habitual.

Pero este año las autoridades locales han querido reforzar esa seguridad, triplicando el número de oficiales que rutinariamente patrullan la ciudad.

“Comenzamos esta campaña este fin de semana en todas las áreas comerciales de nuestra ciudad”, asegura el jefe de la policía de Hialeah.

Para constatar esta presencia policial y cómo llevarán a cabo la operación, nos subimos al auto de uno de los agentes del departamento, y juntos hicimos uno de sus recorridos por el Westland Mall.

El teniente Eddie Rodríguez explica que tratan de “aumentar por lo menos un 50% del personal que vamos a tener en la calle y ese personal va a incluir oficiales de patrulla, oficiales de la unidad canina, motorizados. Y más importante vamos a tener unidades de reacción rápida igual que oficiales encubiertos”.

“Queremos estar asegurados que esas personas que vengan a compartir y a gastar dinero en nuestra ciudad lo hagan en una forma segura”, precisa el alcalde de la ciudad, Esteban Bovo.

Para evitar llamar la atención de los malhechores, que aprovechan esta temporada para tomar lo ajeno. Las autoridades recomiendan evitar dejar compras en los autos o dejarlos bien asegurados.

Aún así la policía precisa que los robos o actos violentos, no son los incidentes más comunes en esta temporada.Pues “en la ciudad lo que más aumenta no es el crimen sino los atropellos de los peatones porque mucha gente está caminando y no está poniendo atención”, acota el teniente Eddie Rodríguez.