Hialeah activa iniciativa de supresión del crimen para temporada navideña 2022

Autoridades de la ciudad de Hialeah anunciaron este miércoles la activación de la Iniciativa de Supresión del Crimen en la Temporada Navideña de este 2022.

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, y el Jefe de Policía de la ciudad, George Fuente, expresaron que la seguridad pública en la ciudad es el objetivo principal de sus funcionarios.

Queremos garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes y visitantes de la ciudad de Hialeah, así como mejorar el flujo de tráfico y la seguridad del tráfico durante la ajetreada temporada navideña, advirtieron funcionarios locales.

La Iniciativa de Supresión del Crimen operará sin descanso, los 7 días de la semana, hasta el feriado de Año Nuevo. Para ello la operación cuenta con el apoyo de oficiales de policía adicionales que protegen a la comunidad, todos los días durante incluso los días festivos.

Entre las fuerzas del orden se encuentran oficiales de Patrulla de Carretera, unidades K-9, unidades de respuesta rápida, patrullas motorizadas y unidades encubiertas.

Para no ser víctima de la delincuencia, las autoridades recomiendan no dejar sus compras en el vehículo, asegurar las puertas de su vehículo, no llevar demasiado efectivo, estacionar en un lugar iluminado y con visibilidad, y tratar de salir de compras acompañado.

La Iniciativa de Supresión del Crimen concentrará sus esfuerzos y recursos en varios distritos comerciales para mejorar la seguridad del público que sale a comprar en estas fechas; así como en las áreas residenciales para garantizar un viaje seguro a casa para todos los residentes de la ciudad.