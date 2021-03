Herramienta gratuita protege a víctimas de robo de propiedades

Uno trabaja toda la vida para pagar su casa, y en un abrir y cerrar de ojos un estafador puede alterar las escrituras de la propiedad y robártela sin que te des cuenta. A veces, es un conocido que engaña a una persona de la tercera edad, haciéndola traspasar la propiedad a su nombre sin que sepan lo que están firmando. En otras ocasiones, desconocidos someten documentación falsa diciendo que uno les entregó la casa.

Buscando proteger a propietarios de estos estafadores, el tasador de la propiedad de Broward implemento el programa “Owner Alert” que notificaría a dueños de casa si alguien cambia la escritura o título de la propiedad. “Eso te da a ti la oportunidad de decir, un momento, eso no lo hice yo. Yo no autorice esto, y comenzar un proceso legal para proteger mi propiedad”, dice Silvia Isaacs Ortiz, Investigadora de fraude de la oficina del tasador de Broward.

La idea es frenar el fraude a tiempo. “Hay muchas personas que no se dan cuenta que esto pasa, hasta que no hay una orden de desalojo y te dicen, bueno, te tienes que ir, pero bueno, como es que me tengo que ir si esta es mi casa, aquí he vivido todo el tiempo, y hay una orden ya legal, porque esta persona puso el título, cambió el título, y tú nunca te enteraste”, explica Isaacs Ortiz.

Marty Kiar, el tasador de la propiedad dice que “básicamente lo que tratan de hacer estas personas es extorsionar a los propietarios para sacarles dinero o quitarles lascasa, ya sea para arrendarlas o venderlas”. Por eso, Kiar les envió cartas a los propietarios en Broward anunciando el servicio gratuito de monitoreo.

Manténte al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Para inscribirte, solo entras a www.BCPA.net , oprimes el enlace que dice “Owner Alert” llenas un formulario con tu nombre, número de registro de tu propiedad y correo electrónico. “Y cada vez que haya un cambio en el título de tu propiedad, ese correo te va a llegar a ti verificándote que hubo un cambio”, dice Isaacs Ortiz.

Si vives en Miami-Dade, la oficina del secretario de la corte te envía una notificación por correo regular cada vez que hay un cambio de título, pero hay muchos casos donde las personas no viven en el hogar y no se enteran. Si has sido víctima de un fraude de título, debes hacer una denuncia con la policía local lo antes posible, porque todo se complica cuando el ladrón empieza a traspasar el título de una persona a otra.