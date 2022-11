Haz feliz a un niño donando un juguete a la Caravana de la Alegría

La 25.ª Caravana de La Alegría de Telemundo 51 y NBC 6, evento anual de recaudación de juguetes, se encuentra oficialmente aceptando donaciones desde ahora hasta el 9 de diciembre en los centros comerciales Simon participantes, del sur de Florida. También puede comprar un regalo en Amazon y enviarlo directamente a nuestras estaciones en Miramar.

Para donar, por favor traiga un juguete nuevo, sin envolver en su empaque original que sea adecuado para bebés y niños de 0 a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años. Por favor, no done pistolas de juguete (incluyendo pistolas de agua), espadas o cualquier otro juguete que muestre violencia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Deje las donaciones en cualquiera de las siguientes ubicaciones participantes de Simon Malls:

• Coral Square Mall en la oficina de administración (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m.): 9469 W. Atlantic Avenue, Coral Springs, FL 33071

• Dadeland Mall en la oficina de administración (lunes a viernes, 8:30 a.m a 5 p.m.): 7535 N Kendall Dr, Miami, FL 33156. También, en Breakfast with Santa el día Sábado 3 de diciembre de 10- 11 a.m. Un juguete para la recaudación será considerado como admisión.

• Miami International Mall en A Toy Story (durante el horario de atención del centro comercial): 1455 NW 107th Ave, Doral, FL 33172. Además, para Cars & Coffee Miami el domingo 4 de diciembre de 8 a.m. a 11:30 a.m., se solicitará una donación de juguetes.

• Sawgrass Mills en Guest Services cerca de Adidas: 12801 W Sunrise Blvd, Sunrise, FL 33323

• The Falls en la oficina de administración (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m.): 8888 SW 136 ST, Miami, FL 33176

También puede optar por comprar su donación en Amazon y enviar sus órdenes a:

Telemundo 51 Caravana de la Alegría

15000 SW 27th Street

Miramar, FL 33027

Para su comodidad, hemos creado una lista de deseos de la que puede seleccionar juguetes apropiados para todas las edades.

OTRA FORMA DE DONAR:

Caravan of Joy Night con los Florida Panthers el jueves 8 de diciembre de 2022

Una vez más, los Florida Panthers se han asociado con nosotros para recolectar juguetes para la Caravana de la Alegría. Lleve un juguete nuevo sin envolver al FLA Live Arena en 1 Panther Parkway, Sunrise, FL 33323, el 8 de diciembre, cuando los Florida Panthers se enfrenten a los Detroit Red Wings.

El juego comienza a las 7:30 p.m. y se alienta a los fanáticos a donar juguetes en el JetBlue Tarmac desde las 5 p.m. a las 19:15p.m.

La Caravana de la Alegría proporciona juguetes a niños necesitados a través de maravillosas organizaciones locales que incluyen:

• Good Shepherd Child Care Center

• Redland Migrant Children Center

• Sagrada Familia Child Care

• Hialeah Housing Authority

• Forever Family

• Kakes 4 Kids

• Community Based Connections

Sus generosas donaciones alegrarán las vidas de miles de niños necesitados en todo el Sur de la Florida.