Hallan no culpable a mujer acusada de asesinar a su exnovio hace 11 años

MIAMI.- Un caso de asesinato en el que una mujer acusada de haber acordado matar a su exnovio, ocurrido hace 11 años en el sur de Florida, cerró este viernes luego de que la presunta acusada fuera declarada no culpable de asesinato.

Hubo una mezcla de emociones este viernes en la sala de audiencias del condado Miami-Dade. Por un lado la acusada, no podía creer lo que había escuchado, mientras que la madre de la víctima tampoco fue la sentencia jamás esperada para la familia de Richard Vasallo.

Los nervios, la angustia acumulada por los días del juicio y este resultado, fueron aparentemente demasiado para Mayra Pérez, la madre de Richard Vasallo, que se desmayó mientras salía de la corte.

Inmediatamente los policías la asistieron y el cuerpo de rescate de Miami-Dade llegó para darle atencion médica.

Una vez recuperada la señora Pérez dejó la sala de audiencias. En las últimas horas aún mantenía las espextativas, que esta tarde se le derrumbaron cuando escuchó la sentencia.

Mayra Pérez dice que han sido años extremadamente difíciles y que ahora solo espera que se haga justicia. “En parte a mi hijo nadie me lo va a devolver, pero voy a cerrar una etapa de este sufrimiento. Sea la pena que le den a ellos, es una conclusión que nos va a tener más tranquilos", dijo.

Dianelis de la Caridad Fonseca era la novia de Richard Vasallo y la acusaron de ser autora intelectual del crimen, pero tras varios años de juicio hoy el jurado la encontró no culpable del asesinato de Richard Lázaro Vasallo, quien en aquel entonces tenía 25 años y murió en un sangriento hecho ocurrido en julio de 2012 en la calle 216 del suroeste y la 98 court en Cutler Bay.

Durante las declaraciones de Fonseca esta dijo que había sido obligada a declares culpable: “yo dije eso pero no era verdad”.

Según las autoridades, dos sospechosos confesaron el crimen cuando los arrestaron. Sin embargo en corte, la acusada dijo que el oficial a cargo del caso en el momento, la presionó a hacer la confesión.

Algo que la fiscalía intentó demostrar en el juicio era la aparente culpabilidad de Fonseca, pero los 12 integrantes del jurado la encontraron no culpable.

En una de sus declaraciones le explicó al jurado que el policía a cargo del caso le había sugerido declararse culpable de asesinato.

“Eso era parte del plan que Pimentel me dijo que yo tenía que admitir que yo había hecho eso. Él me dijo que yo tenía que ayudarlo a él y él me iba a ayudar a mi”, dijo en su más reciente declaración la acusada.

Documentos de la corte indican que la acusada, que en aquel entonces tenía 21 años, atrajo a Vasallo a un área desolada donde ella y Pérez-Sánchez presuntamente lo mataron.

Según la investigación, Caridad Fonseca le había pagado 600 dólares y le ofreció matrimonio a José Martin Pérez-Sánchez para que obtuviera su residencia permanente. A cambio, el ciudadano mexicano debía asesinar a Richard Vasallo. Ambos enfrentaban cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Vasallo.

Esta tarde de viernes, antes de salir de la corte, la mamá de la víctima resumió en un comentario el sentimiento que la acompañaba cuando los bomberos le ofrecieron ayuda tras desmayarse en plena corte. Lo que “quiero es morirme”.

Según documentos judiciales, el hecho sucedió en un área desolada de Cutler Bay. Ahora se espera que el caso termine con la sentencia contra quién sería el autor material del crimen. Eso será el próximo 5 de marzo.