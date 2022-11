Hallan el cuerpo de un hombre ahogado en un canal

El cuerpo quedó cubierto con una lona amarilla al lado del canal. La persona que probablemente miraba las tranquilas aguas que pasan por detrás de estas casas en Kendall Lakes nunca debió imaginar que ese canal se convertiría en su tumba.

Vecina que no quiso mostrar el rostro dice que“los vecinos del fallecido me contaron que el salió al patio a cortar hierba y a cortar gajos de mata de coco y al rato le comento al hijo que su papá se había demorado en ese momento salen al patio y no lo encontraron llamaron al rescue, el rescue vino y lo encontró ahogado en el canal”.

Rodeado de patrullas policiales y con una cinta amarilla que evita los vecinos se acerquen a la escena del hallazgo, permanece este vecindario a la altura de la 131 avenida y la calle 51 en Kendall Lakes, un área familiar con parques y escuelas al suroeste de Miami Dade donde vive este vecino desde 8 años sorprendido con la noticia.

Familiares en la casa del fallecido se negaron a hablarnos en cámara pidiéndonos respetar su dolor.